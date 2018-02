Minister Glenbert Croes ta amplia mas riba su prome 100 dianan

Recientemente Gabinete Wever Croes a cumpli su prome 100 dianan den Gobernacion. Apesar di e desastre cu e Gobierno nobo a encontra manera entre otro un crisis social cu e rementa den nos cara, e crisis financiero, e negligencia, ilegalidad, desempleo haltisimo, asina mes a pone man na obra pa logra tuma e prome pasonan importante cu ta determina e magnitud di e solucion cu Glenbert Croes como Minister ta desea.

Manera su mes persona a expresa cu den 100 dia no por haci milager pero den e prome 100 dianan a tuma decisionnan importante pa na final di cuenta por logra e milager si cu nos Pueblo y nos Pais merece.

Minister Glenbert Croes ta presenta un resumen di su prome 100 dianan, paso pa paso, decision pa decision tur den e mesun vision di por duna nos Pueblo e calidad di bida tur nos hendenan merece.

Pa loke ta trata tereno SOCIAL:

Gabinete Wever Croes a decreta Aruba den un Crisis Nacional Social grave cu a explota cu e caso di Rishandroh y Roshandrick. Aruba realisa cu no por warda pa despues cu MESTER ACTUA AWOR.



PASONAN TUMA

• A convoca e sector social pa un reunion di emergencia pa traha riba un PLAN DI EMERGENCIA SOCIAL pa identifica e problemanan y e plan di accion.

• A presenta e Plan Social cu a wordo aproba pa Gabinete Wever Croes cu ta encera 10 medida di accion inmediato. Esaki ta encera entre otro un aumento substancial di e inversion y presupuesto social.

• Buro Sostenemi ta bira e Meldpunt Nacional ancra huridicamente.

• A presenta un Plan di ehecucion (uitvoeringsplan) cu a defini e suma di e inversion social y no obstante e crisis grave/desastroso financiero cu AVP a laga atras, Gabinete Wever Croes a aproba e implementacion di e Uitvoerings Plan 1 cu lo encera cu e inversion social ta wordo presupuesta pa aña 2018 y 2019 adicionalmente na e presupuesto ya existente pa Ministerio di Asuntonan Social.

• A aproba e beleidsintensivering Gehandicaptenzorg. Cuido pa nos hende special ta wordo intensiva

• A cuminsa cu e Pilot Project Maatschappelijke Participatie Bijstandsjongeren entre Sociale Zaken/DPL/DAO: Esaki ta e comienso di e programa pa yuda hobennan cu ta riba Asistencia Social pero cu por traha, pa drenta mercado laboral bek.

• A elimina e maneho "social" di AVP esun di 3 strikes and you're out cu tabata kitando bijstand di hobennan sin tene cuenta cu e bijstand ey ta cria henter un famia

• A aproba pa reconecta awa y coriente pa tur famia den necesidad y dificultad bek creando un Fondo Social cu WEB/Elmar/Utilities lo aporta na dje. Departamento di Asunto Social su seccion Guia y Famia lo haci e screening pa asina tur nos famianan por haya nan awa y coriente conecta bek.

• Apesar cu Gabinete Wever Croes ta asumi responsabilidad pa e solucion y salbacion Social di nos muchanan, hobennan, famianan y nos grandinan, asina mes a cuminsa encamina e proceso pa haya apoyo tecnico di profesionalnan di Hulanda.

• A tuma e decision pa bin cu cambio den e maneho social na Aruba pa asina sigura cu Gobierno di Aruba hamas bira lomba pa niun famia of cuidadano den necesidad. Nos lo pone fondonan disponibel pa yuda nos famianan den necesidad y dificultad.

• Ta trahando den spirito y ehempel di e fundacion BAN UNI MAN PA CRIA NOS MUCHANAN y conhuntamente cu sector priva, a cuminsa cu e proyecto di CUMINDA ESCOLAR pa tur mucha den necesidad na nos Scolnan.

• Ta trahando riba e proyecto di e COMEDOR DI PUEBLO pa tur famia den necesidad haya ayudo cu cuminda pa come

• Ta amplia canasta basico cu producto y servicio





Centronan di Bario:

1. Lo drecha e infrastructura y facilidadnan di tur Centronan di Bario. Lo cuminsa e construccion di Centro di Bario Sta Cruz y Centro di Bario San Nicolas

2. Lo pone Trahadornan Social den tur distrito. Centronan di Bario lo hunga un rol fundamental como e centro di asistencia den e sentido mas amplio posible na tur e famianan den nan distrito den nan bario.

3. Lo cuminsa cu programanan di ayudo y guia cu trabou di scol y guia deportivo pa nos muchanan den nan distrito den nan bario: “kinderopvang” y “naschoolse opvang” den bario



Labor:

1. A tuma e decision pa aumenta salario minimo substancialmente

2. Ademas di salario minimo, lo introduci Clasificacion y Apreciacion di Funcion

3. A aproba e Autoridad di Supervision, Control y Sancion pa e Departamento di Inspeccion Laboral di DAO pa asina controla tur doño di trabao den tur sector pa cu cumplimento di e leynan laboral pa asina proteha tur trahador na Aruba sin distinccion

4. E maneho di Gabinete Wever Croes di TRAHADORNAN LOCAL Y CONTRATISTANAN LOCAL NA PROMER LUGAR DEN TUR SECTOR ta den pleno implementacion.

A. A institui un Management Team na DPL pa asina bai implementa e maneho cardinal aki

B. Lo reorganisa, modernisa DPL pa asina e por ta e instancia cu ta sigura tur trahador local, profesional local y contratista local e oportunidad pa haya e preferencia berdadero di haya trabao na Aruba, pa tambe sigura cu nos hobennan studiando den exterior y nos cuidadanonan den exterior via e programa di Job Matching di DPL haya un bon trabao na Aruba mes.

C. A institui e DPL OIL AND GAS INDUSTRY DESK pa e maneho di Gabinete Wever Croes di trahadornan local y contratistanan local na promer lugar, wordo implementa tambe den e proyecto di rehabilitacion di Refineria di Aruba

5. Lo elimina UITZENDBUREAU. Ta studiando con pa hacie sin cu ningun hende ta keda perhudica.

6. Departamento di Progreso Laboral, Departamento di Labor & Investigacion y Departamento di Asunto Social, ta trahando estrechamente cu otro pa duna contenido y oportunidad real na tur hoben y cuidadano cu ta cobra asistencia social pa mediante e maneho di e LEER WERK TRAJECT tur nos hendenan cu awor ta haya Asistencia Social (bijstand) cu por traha haya trabao tambe. Mientras tanto cu nan ta forma parti di e proceso di Leer Werk Traject: lo envolve nan den trabounan comunitario.









Di e forma aki Minister Glenbert Croes cu transparencia ta informa Pueblo di Aruba di kico tur el a bin ta haciendo desde 17 di November 2017. Y manera anteriormente a keda comproba, den e prome 100 dianan el a haci mucho mas cu e Gobierno anterior a haci den su ocho añanan.



Aruba, 26 februari 2018