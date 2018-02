Na cuminsamento di e siman aki e gobierno actual di MEP-POR-RED a yega na nan 100 dianan di gobernacion. Sin duda cu hopi a ser haci caba, pero pueblo no por spera cu un milager sosode den e tiki tempo aki mirando e echo cu e gobierno actual a haya e pais aki den un ruina total, den un desaster financiero, economico y social na man di AVP. Sinembargo pareu cu e 100 dianan di e gobernacion actual, partido AVP tambe tin cu ser midi pa nan 100 dianan cu nan ta den oposicion. Aki ta sigui un recapitulacion di nan 100 dianan:

1. E prome decepcion a tuma lugar apenas un dia despues di e eleccion caminda e lider di AVP, Mike Eman como un malperdedo a dicidi di bandona politica pa e no bay representa su miles di votadornan y di AVP den Parlamento, siendo cu e no a yega e edad pa bay cu pensioen ainda (65 aña).

2. Tambe den e prome dianan aki y te ainda e ex-ministernan di AVP no a responsabilisa nan mes pa tur e bagamunderia y ladronicianan cu nan a permiti pa ser cometi den Bestuurskantoor, caminda computers, muebles, camaranan, iphones, cuadranan y otro artefactonan electronico a cria pia y con nan a sabotia e server y somenta tur e documentonan oficial di gobierno.

3. Alabes ta remarcabel cu despues di 100 dia, te ainda e politiconan di AVP no ta comprende e significacion di e frase “voor de duur van het Kabinet Mike Eman” y ta yorando tur dia cu e gobierno actual lo a persigui politicamente e mas di 300 coordinadornan di AVP, siendo cu ta ex-Premier Mike Eman mes a kita nan basa riba un decision di Conseho di Minister di dia 29 oktober 2013.

4. E fraccion di AVP den Parlamento mes a resulta den un decepcion y fracaso total den politica Arubano, caminda mayoria di e fraccion aki, specialmente e ex-ministernan durante e ultimo 100 dianan no a presenta na pia di trabao, siendo cu nan ta wordo paga mas di 12 mil florin pa luna.

5. Un berguensa pa henter fraccion di AVP tabata na momento cu Parlamentario Benny Sevinger a declara den sala di Parlamento cu e no ta ‘give a damn’ pa loke ta e resultado di su mal maneho riba tereno di infrastructura, en especial e proyecto di Green Corridor. Asina el a goberna pa 8 aña largo: Sin rumbo, sin destino!

6. Otro parlamentario cu na prome instante pueblo a kere lo a trece un cambio di mentalidad den fraccion di AVP ta sr. Richard Arends, pero su persona siendo e consehero principal riba tereno financiero y ex-minister a resulta un desapunto total door di constantemente lansa mentira y duna malinformacion riba tereno financiero economico durante e ultimo 100 dianan aki.

7. Por lo demas e otro parlamentarionan di AVP no a produci net net nada y tanto bal nan tabata t’ey of laga di t’ey, ya cu mayoria di nan ta mudo den sala di Parlamento, pero tiger di papel ora cu nan pafo di e sala aki.

Pues esaki ta e saldo di tur e hazañanan cu partido AVP a ofrece nan votadornan durante e ultimo 100 dianan cu nan ta den oposicion y ta tipifica tambe con nan a goberna e pais aki durante 8 aña largo. Awe pueblo mester ta contento cu pueblo a rescata su mes na man di e destructornan aki di AVP cu a goberna solamente pa perhudica comunidad y e futuro generacionnan. Alabes pueblo durante e ultimo 100 dianan ta contento cu nan no tin un Minister President di un pais mas cu ta subi palo di luz, chapi yerba, core patras di truck di sushi, verf cas bandona etc. y cu nan no tin cu pasa e berguensa internacional aki mas. No ta pornada den tur skina ta ser sclama durante e ultimo 100 dianan: AVP NUNCA MAS!