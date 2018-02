Entrega di Ley di iniciativa screening candidato ministernan y minister plenipotenciario.

Dialuna 26 di februari, tres miembro di parlamento, sr. Edgard Vrolijk, cu ta e trekker di e iniciativa aki, Sr. Rocco Tjon cu ta lider di Fraccion di MEP y Sra. Lopez-Tromp di Fraccion di POR, a entrega un ley di iniciativa, cu segun presidente di parlamento, Sr. Thijsen, ta un ley hopi importante den cuadro di bon gobernacion y integridad. E ley di iniciativa ta un ley unda ta mira pa mehora e sistema di screening pa candidatonan pa un ministerschap of pa bira minister plenipotenciario.

Sr. Edgard Vrolijk ta remarca cu e ley entrega ta forma parti di e plan di gobernacion, unda cu semper a papia di integridad y transparencia como conceptonan importante di e plan. Sr. Vrolijk ta contento di ricibi sosten di su colega lider di fraccion Sr. Tjon y tambe miembro di parlamento Sra. Lopez Tromp di fraccion POR, pa traha riba e ley aki pa entrega. E trabou ta mustra e union den coalicion. E importancia di e ley nobo aki lo percura pa mas disiplina y mas seriedad pa scohe e personanan cu lo por haya e posibilidad di bira minister. E deseo di Sr. Vrolijk ta pa nos mira den futuro y no keda bay bek den pasado. A traha hopi duro y largo riba e ley aki, semper buscando e opinion y sugerencianan di otro miembronan di parlamento. Te diadomingo anochi laat a logra keda cla cu esaki. A tuma hopi tempo pa traha riba e ley aki pa asina entrega algo di calidad y asina mustra cu ta cumpli cu tur e promesanan haci den campaña. E parlamento nobo aki tey pa traha pa pueblo y cu e presentacion di e ley aki na pueblo ta mustra un bon inicio na cumpli cu e promesa. E ley aki ta algo duradero. No ta importa ken ta den gobierno.

Sra. Lopez Tromp ta splica tocante e trayecto largo cu a tuma pa por logra cu e ley aki di integridad. E tabata un caminda largo y den varios reunion di IPKO a combersa tocante e tema aki. Asina semper a fiha pa logra yega na un ley unda ta mehora e screening di nos mandatarionan. E importancia di e ley aki ta logra haya e personanan corecto y adecua pa forma gobierno y parlamento, e personanan cu semper tin e interes general di nos pais den mente. Segun sra. Lopez Tromp, a logra cubri tur cos importante den e ley nobo aki.

E fecha di 26 di februari 2018 ta un dia hopi importante pa politica en general segun sr. Tjon. Ta haci entrega di un ley di iniciativa cu lo garantisa bon gobernacion. Den pasado politiconan renombra a elabora riba e topico di integridad, manera ex-prome minister sr. Nelson Oduber. Den su discursonan semper el a toca e tema aki y a practic’e tambe. Nos ex-gobernador, sr. Fredis Refuñol, ta un ehempel pa tur politico pa e integridad cu e a para p’e y esaki ta e motibo tambe cu politiconan di diferente partido a aproba su nombracion como gobernador.

Sr. Mito Croes tambe a haci estudio riba e topico aki y a skirbi “rapport calidad" caminda el a urgi e gabinete di e tempo ey pa implementa su recomendacionnan pa asina garantisa bon gobernacion. Sinembargo, lastimamente esaki no a tuma lugar. P’esey ta di aplaudi cu e Minister Presidente actual, sra. Evelyn Wever-Croes, a ancra e tema aki den plan di gobernacion y ta para pa integridad. Como lider di fraccion di MEP, sr. Tjon ta sumamente orguyoso di e fraccion aki y en particular di su colega sr. Edgard Vrolijk, cu a carga e ley aki y a percura pa e bira un realidad.