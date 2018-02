Parlamentario Endy Croes di MEP:

A logra deseo di pueblo y trece claridad riba contractonan abusivo di e gobierno anterior y a logra kibra mayoria



Parlamentario Endy Croes durante conferencia di prensa dialuna mainta a recapitula e prome 100 dianan desde formacion di gobierno. Endy Croes a splica pa locual ta trata logro di proyectonan mester acudi cerca e gobernantenan kendenan lo duna un splicacion durante nan conferencia di prensa tambe riba dialuna. Pa locual ta Parlamento mediante e derecho como Parlamentario a haci masha hopi pregunta via e canalnan oficial y asina a haya masha hopi prueba, esta documentonan y contractonan abusivo firma pa gobierno anterior y a logra “kibra” y para mayoria. Fiesta a caba y fuera!!.



Contractonan abusivo cancela

Oscar Fernandez a cobra den aña 2017 un suma di Afl.128.555,- esta 128 mil florin a keda cancela. Cancelado!! Sebastian un amigo di Mike Eman di Colombia tabata cobra Afl. 27 mil florin pa luna pa cana cu Mike Eman saca potret y atende strategianan riba Facebook. Cancelado!! Tera Group di Patrick Paskel kende a cobra 8 MIYON florin pa “media monitoring”, esta check ken ta skirbi of papia contra gobierno pa contra ataca, nan tambe a wordo cancela. Cancelado!! PAXI media marketing tambe di Patrick Paskel a cobra un extra 1.3 MIYON florin na “media monitoring”. Pues strica nan tabata strica miyones di e pueblo aki. Cancelado!! Voz di Aruba y Canal 90, otro abusadornan di placa di pueblo na un manera bruto of sin cuero di cara. Cancelado!! Interprint, un otro ruman cu tabata suta placa na tur sorto di materialnan pa print. Cancelado!! Celularnan di SETAR cu nan a bay cu nan sin entrega, tur contracto a wordo para. Cancelado!! Mester cobra Mike y su coordinadornan ainda Afl.19500 cual lo wordo cobra tambe. TNO y Phillips hunto 10 MIYON den un contracto cu Mike Eman a regala nan lo no wordo renoba momento cu e contractonan vence!!



Mas abuso cu placa di pueblo

Gastonan di abogadonan, amigonan di AVP 15 MIYON. Cancelado!! Biahenan di ‘join AVP and see the world’ presupuesta na 2 Miyon pa Mike Eman so. Cancelado!! Secretaris di Ministerraad anterior, $12 mil US dollar na credit cards pa cumpra likes riba Facebook pa Mike Eman durante campaña. A kita e dos creditcardnan aki. Cancelado! Auto di Drag Race di ruman homber di Mike Eman a strica 1.6 MIYON di ATA pa core na Merca cu un logo di Aruba riba e auto. Esaki tambe a wordo para. Cancelado!! A kibra contractonan abusivo cu coordinadornan di Mike Eman di Afl. 25 mil, Afl. 17 mil, Afl. 15 mil y cantidad di Afl. 10 mil pa luna. Cancelado!! Separa di esaki Colega Edgard Vrolijk y Rocco Tjon a entrega Ley di Integridad. Pues all by all por bisa cu basa riba tantisimo preguntanan haci na ministernan a logra ricibi informacion y percura pa para tur abuso na bienestar di e pueblo aki. Fiesta a caba. Sinti e cambio!!!