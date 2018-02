Parlamentario Edgard Vrolijk di MEP:

“Mester inverti den un Centro di Alto Rendimento pa Aruba cu lo tin su beneficionan pa deporte en general”



Deporte na Aruba e ultimo añanan sigur pa locual ta prestacion riba nivel local y internacional no a conoce su miho añanan, cu excepcion di algun deporte y deportenan individual. Den esaki nos cu ta miembro di parlamento, maske cu nos no ta gobernante, siguramente kier contribui cu ideanan p’asina nos por mehora e producto deporte. Un punto cu pa mi persona ta hopi cardinal ta cu nos tin di bay inverti den profesionalismo y den esaki mi pensamento ta cu na Aruba nos mester un Centro di Alto Rendimento.



Preparacion y guia di atletanan

Nos clubnan local y nos atletanan mester guia y ayudo cu por yuda nan presta lo mihor posibel, tanto nacional como internacionalmente. Clubnan lo ta mihor prepara pa competencia local unda cu nan propio atletanan lo ta mental y físicamente bon prepara y siguramente esaki lo ta un pluspunt pa ora un entrenador tin di prepara un seleccion pa competi internacionalmente debi cu e atletanan escogi ta cumpli cu e criterianan principalmente esun físico. Atletanan individual por haya mihor guia y preparacion p’asina nan por ta prepara pa competencianan internacional.



Leshon y recuperacion

Otro aspecto ta evita leshonnan. Un ehempel ta leshon na rudia di hopi atleta y esaki hopi biaha ta debi na e manera di core y sin guia cu ta causa cu na edad jong hopi atleta lo no ta activo mas. Di otro banda bo tin e recuperacion despues di leshonnan cu na Aruba no tin esaki. Hopi atleta ta bandona deporte despues di un leshon y principalmente despues di un operacion debi cu hopi biaha nan ta bay bek competi sin cu nan ta completamenete recupera pa esaki cu consecuencia cu nan ta bolbe leshona nan mes y hopi biaha nan carera deportivo ta caba. Banda di esaki, e aspecto mental hopi biaha ta hunga un rol importante. Atletanan no ta haya e ayudo y guia pa nan recuperacion cu consecuencia cu hopi atleta na edad hoben ta laga deporte y den mayoria di caso esaki tin efecto riba na física y nan bida cu hopi biaha ta bira uno no saludabel.



Movecion pa bida

Intencion tambe ta pa e Centro aki ta uno social cu lo por yuda tur atleta y principalmente hobennan di menos recurso pa por haya guia y prepara nan mes pa asina nan tambe por haya e oportunidad di competi den un forma igual. Banda di esaki e Centro lo tin no solamente e tarea di percura pa nos atletanan por ta bon prepara, pero tambe e mester yuda pa e atletanan aki ta keda cu e rutina di por ta den movecion pa henter nan bida largo cu na final di dia lo ta beneficioso pa Aruba riba cuido di salud. Esaki tambe lo por ser inculca den curiculo deportivo na scolnan, unda no solamente lo brinda oportunidad na hobennan di drenta den deporte pero tambe crea ciudadanonan cu lo ta activo pa resto di nan bida.



Enfoke riba e area escolar

Y sigur nos no mester inventa e wiel debi cu na Aruba nos tin nos mesun hendenan cu ya ta traha cu e programa di alto rendimento. Den esaki como parlamentario bo no ta para keto y a haci bishita, unda mi persona a acerca sr. Aldrick Maduro, propietario di Al Training Performance cu ta conoci caba pa traha cu top atletanan local. Nos a hiba un combersacion riba tur e aspectonan ariba menciona y na unda su persona tambe a trece dilanti entre otro cu nos mester enfoca den area escolar unda cu nos por identifica pa medio di scol talentonan cu tambe nos por yuda desaroya y cu na final di dia Aruba por tin deportistanan no solamente talentoso pero cu lo rendi na nivel halto y cu resto di nan bida lo keda activo. Y su persona semper ta disponibel pa yuda pa mehoracion di deporte y movecion sano na Aruba. Y na final mi kier a gradici su persona pa por a ricibi mi y siguramente mi sa con druk su persona ta, pero asina mes el a tuma poco di su tempo pa splica mi persona e concepto di Un Centro di Alto Rendimento pa Aruba y su beneficionan pa deporte en general na Aruba.