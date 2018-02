Edgard Vrolijk “Ta importante pa Parlamento ser informa kico ta e solucionnan despues di e reunion entre CIC y Aruba”

Parlamentario Edgard Vrolijk di MEP:

“Ta importante pa Parlamento ser informa kico ta e solucionnan despues di e reunion entre CIC y Land Aruba”



Den fin di siman cu a pasa, pa ser exacto diadomingo ultimo, yamada y mensahenan a drenta na monton y tur cu e mes punto: Green Corridor. Ciudadanonan ta hopi preocupa pa e manera con e proyecto aki a ser ehecuta y awo cu apenas 5 luna pasa a celebra en grande apertura di e brug y cumpleaños di ex Minister President Sr. Mike Eman cu a costa pueblo 142 mil florin, y awo cu poco awacero a cay pueblo por wak den ki mal estado esaki ta, banda di e 500 fayonan constata. Camindanan cu ta yena cu awa y cu a keda para debi cu no tin fluho di awa, camindanan kibra, tera tur caminda y un bista bastante mahos di cadushi benta abao y monton di yerba mey mey di caretera. Hopi ta cuestiona con un ex gobernante responsabel pa ehecucion di e caminda aki, y cu ta gaba cu 95% di e caminda ta cla pero no ta cumpli cu e calidad y confortabilidad cu e mester a duna pueblo. Y su expresion di “I don’t give a damn” ta pasobra no ta e tin di paga pa esaki sino un pueblo completo y cual no ta husto debi na su negligencia. Awendia pueblo ta toke pa paga un caminda pa 18 aña largo na un suma di 16.8 miyon florin pa aña y riba dje pa un producto hopi deficiente.



Proyectonan dudoso di pasado

E modus operandi di e Gobierno Mike Eman 1 y 2 ta mas profesionalisa cu Gabinete Henny Eman. Pakico mi ta bisa esaki? Pasobra bao di Gabinete Henny Eman pueblo a hay’e ta paga pa proyecto di Beta Hotel unda cu a deal cu un grupo di mafioso y e proyecto a keda na mita y te e aña aki porfin pueblo ta libra di e debe aki p’asina cuminsa otro di Green Corridor y ainda falta Avenida Watty Vos Boulevard cu tampoco ta mustra di ta miho. Sin lubida e famoso Racetrack cu nunca a pone ni un piedra y e aña aki tambe pueblo lo caba di paga esaki. Di nan proyectonan di pasado nan a siña con pa percura pa saca mas probecho posibel hunto cu grupo di famia trahando un caminda sin control necesario y awo na final di dia pueblo ta hay’e den su scochi cu un proyecto dudoso y cu hopi defecto. Un proyecto cu pueblo no por kita buta riba nan lomba y bay cu ne cas, pero tin di bay paga pa esaki y kizas lo tin di paga mas tambe pa percura pa mehora esaki debi na falta di control di parti gobierno cu den mi pensamento tabata uno deliberadamente haci.



Apoderacion pa sinta na mesa

Sr. Otmar Oduber como e minister nobo di Infrastructura a hay’e confronta cu e proyecto y tur su problemanan. Manera un gobernante transparente pero sigur cu no ta core pa su responsabilidad a bin parlamento y expone nos e magnitud di e problema y a pidi nos un apoderacion p’asina e por bay sinta na mesa pa wak kico por haci, ya cu pueblo no por sali mas perhudica cu e ta y sigur pa por yega na un convenio cu lo faborece tur parti involucra y principalmente pueblo di Aruba. Lamentablemente cu Minister Oduber ta hay’e den un situacion crea door di un ex gobernante sr. Benny Sevinger cu enberdad a percura pa un proyecto di ‘Don’t give a damn” pa pueblo.



Transparencia den gobernacion

Nos di parlamento cu a coopera y duna Minister di Infrastructura un apoderacion, unda a pone den un mocion cu lo mester bin bek parlamento y informa parlamento con cos a bay entre Caribbean Infrastructure Company (CIC) y Land Aruba. Esaki ta sigur en conexion cu locual nos gobierno ta para pe cu ta transparencia y unda cu via parlamento pueblo ta informa y hunto nos cana e caminda mas miho pa pueblo. Y den bista cu 18 februari 2018 tabata mester tin e reunion cu e Lendersnan pa discuti posibel solucionnan cu CIC y Pais Aruba lo por a yega, pa nos ta hopi importante pa ser informa kico esaki ta encera. Nos di parlamento ta spera di tende di Minister di Infrastructura mas pronto posibel, pa wak con cos a bay den negosacion cu CIC y asina pueblo keda informa y p’asina nos cumpli cu e transparencia y sigur un gobernacion responsabel cu pueblo ta desea.