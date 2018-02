Prome impresion cu turistanan crucero ta haya na waf ta e chosanan di e chollernan!, niun hende ta actua!

Esaki ta un berguensa masha grandi mes, nos tin un grupo di polis cu ta ser referi na nan como "visibility team", cual ta cla pa para auto y parti boet (cual den principio ta bon), pero ora bo mira banda di waf e chollernan ta kere cu nan ta doño y ta daña imagen di nos isla ora cu turistanan crucero ta mira nan for di e crucero nan lo pensa 2 of mas biaha si nan lo sali for di waf, aki si niun di nan NO TA ACTUA. Diamars den oranan di atardi e bista tabata masha mahos cu hasta un choller femenino tabata completamente sunu y dilanti tur hende ta bisti un paña.