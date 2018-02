Sue Ann Ras, Parlamentario pa MEP:

“No cay pa ‘fake news’ circulando tocante ‘reparatietoeslag’!”



ORANJESTAD - Recientemente por a mira den prensa un medio di comunicacion, otro ‘fake news’ y e biaha aki ta tocante ‘reparatietoeslag’. “Mas cu claro, varios docente ta manda mensahe y haci yamada pa wak kico tin di berdad tras di esaki y mi mester remarca cu ta di lamenta, cu ta haci uzo di tipo di noticia asina, pa trece confusion y disgusto cerca nos hendenan” Parlamentario pa MEP Sue Ann Ras a cuminsa na comenta riba e tema aki.

Segun Ras, ta bon pa aclarea un biaha mas tocante e ‘fake news’ aki. Primeramente ta di compronde dicon e docentenan en cuestion ta sorprendi, ya cu ‘reparatietoeslag’ NO ta pa niun funcionario (ambtenaar) cu su salario ta riba Awg. 2.500,- pa luna.

‘Reparatietoeslag’ 2015

Pa clarifica y informa pueblo, specialmente nos docentenan y otro funcionario, ‘reparatietoeslag’ ta un compensacion (reparatie) cu ta destina solamente pa e trahadornan cu un salario minimo mensual entre Awg. 1.636,69 y Awg. 2.500,- . Pues obviamente niun docente no ta cay den e rango aki.

Derecho riba ‘Reparatietoeslag’

Ta bon pa tur hende ta na altura ki ora bo tin derecho riba ‘reparatietoeslag’. Un trahado tin derecho riba ‘reparatietoeslag’ ora cu:

- Su salario den 1 luna segun kalender NO ta mas abou cu Awg. . 1.636,69 y NO mas halto cu Awg. 2.500,-.

- Su orario laboral pa siman ta un promedio di 20 ora of mas.

- E trahado ta inscribi na registro civil di Aruba.

- E trahado NO ta haya pago (uitkering) di AOV of AWW di SVB Aruba.

E compensacion ta Awg. 115,- pa luna cu un salario di . 1.636,69 y ta hay’e segun un escala gradual di Awg. 70,- cu un salario di Awg. 2.500,-

“Pues un biaha mas ta pidi pueblo en general, pa no cay pa e cuantioso famoso ‘fake news’, ya cu esunnan cu ta haciendo esaki, realmente NO sa mas kico pa inventa y ta busca tur sort’i topico pa troce e berdad y trece disgusto y duda den pueblo”, Ras a finalisa bisando.