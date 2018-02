Rudy Richardson di MEP:

“Nos no por drecha e desaster di AVP den apenas 100 dia di gobernacion”



Partido Movimiento Electoral di Pueblo a ser funda riba 9 februari 1971 cu e meta pa saca Aruba y su pueblo for di gara di Antiyas y Hulanda. Nos tabatin un structura politico humiyante den tur sentido. Betico Croes, e tata y Libertador di Aruba tabatin un vision pa cu e digno pueblo di Aruba. Betico tabata kier un desaroyo hopi mas progresivo riba tereno social economico. Prome cu por a logra esey Aruba mester a paga su fair share pa su libertad, esta e reparticion di bienes di Antiyas Hulandes: Aruba 25%, Hulanda 20% y Antiyas cu 55%. Riba esaki partido MEP mester a implementa 8.2% di Impuesto di Solidaridad riba tur trahador y tambe 7 3/4% riba empleadonan publico, ora cu refineria LAGO a dal cera su portanan na aña 1985 den e fase cu Aruba lo haya su libertad y derecho di Autodeterminacion. Asina mes Betico y MEP a logra di sali na 1985 e partido di mas grandi di Aruba cu 8 asiento y Betico semper a keda e votegetter di mas grandi di 1971 te 1985.



Retonan sumamente grandi

Awe nos tin Gabinete Evelyn Wever Croes (MEP/POR/RED), un gobierno cu signatura social democrata unda cu e ser humano mester keda central sin distincion di origen, rasa, credo of clase social. Ta hustamente esaki e gabinete actual a haci desde 17 november 2017 y despues di 100 dia a buta e base pa salba e pueblo di Aruba un bes mas. Tur esaki despues cu partido AVP a goberna desde 2009-2017. E gobierno actual ta traha bao circunstancianan sumamente dificil pa salba Aruba. Nos ta consciente cu tin hopi mas cos pa haci, pa salba e dignidad di nos pueblo. Nos pais tin retonan sumamente grandi riba tereno di financia publico, comercio, academico, deportivo y tambe riba tereno social cultural. Gobierno a cuminsa saca Aruba for di su abismo cu Mike Eman y su partido AVP a hinca nos pueblo aden. Tur rapport ta mustra cu e daño ta riba 27 aña pa trece bek ordo y prosperidad colectivo.



Pobresa structural

A traha riba awa y coriente pa tur hogar na Aruba, ta bezig pa reduci belasting pa nos pensionadonan, ta bezig ta fortifica comercio y tambe ta bezig ta inverti den tur nos problemanan social cu ta alarmante. Tur esaki cu varios crisis riba nivel di gobernacion e.o. crisis di traspaso di gobierno, fronteranan cu Venezuela y tambe crisis social cu ta asotando nos pueblo. Asina mes nos Prome Minister Sra. mr. Evelyn Wever Croes ta optimista y ta traha cu alma y curpa pa rescata locual por ainda. Aña 2018 a habri cu e noticia lamentabel cu CITGO ta basicamente para operacion despues di a lobby totalmente cu e gobierno anterior di AVP. Mas di 100 Miyon a wordo gasta pero e cuponan di trabao a keda limita combina cu "cheap labor" na gran escala. No tin respet pa nos leynan y nos clase trahador ta wordo abusa diariamente. E gobierno actual kier restructura e rikesa di nos pais, tur rapport ta mustra cu nos hendenan ta biba den un pobresa structural cu menos optimismo pa cu futuro. Nos por wak esey den e calidad di bida den varios parti di Aruba, asina mes tin cierto stakeholders no kier realisa esaki. No por ta cu nos ta sigui un rumbo menos progresivo den 33 aña di Status Aparte.



Mi compromiso

Mi compromiso ta pa traha riba e nivel di bida di nos pueblo riba tereno di economia: crea empresanan chikito pa crece e clase media na Aruba, academico: motiva nos hubentud pa caba school, deportivo: crea mas oportunidad pa nos hubentud y cultural: duna nos cultura e balor cu e merece den contexto di multiculturismo. Betico Croes a expresa: Ora bo no siña na school, bo ta peca contra nos bandera, ora bo no respeta bo cultura bo ta peca contra nos bandera, pero mas aun ora bo no traha pa hiba Aruba economicamente pa dilanti, bo ta peca contra nos bandera". Laga nos sigui traha den union pa trece solucion pa e resto di problemanan cu nos pueblo ta confrontando. Echo ta cu nos no por drecha e desaster di AVP den 100 dia, pero nos por goberna drechi pa saca nos pais di e abismo cu Mike Eman y AVP a hinca nos aden.