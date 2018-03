Bus di Arubus a dal den matanan cu tabata colga abao banda di Costa Linda, esaki a destrui e windshield

Diaranzon mainta a drenta informe di un incidente banda di Costa Linda, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un bus di Arubus cu lo a dal den un mata cu tabata colga abao y a destrui e windshiel, afortunadamente ningun hende a resulta herida. Pero locual si a keda un pregunta grandi ta si e bus ta segura ya cu e personal di forensys a laga yama polis pasobra e seguro di e bus lo a caduca y/of nan no por a mustra e papelnan di seguro na e momentonan ey. E pregunta cu ta surgi awor esaki lo ta berdad of no? Ademas nos fotografo a capta foto di e otro banda di e windshield tambe kibra pero esaki a sosode prome cu e incidente aki y varios otro pregunta cu ta bin dilanti pakiko no a cambia esaki? Con safe ta pa core cun'e kibra? riscando bida di e chofer y pasaheronan? Ken ta para responsabel?