Parlamentario Endy Croes na e tirado di karaat Marlon Sneek:

“Boso a desgracia, horta, corumpi y malogra e pais aki y awor boso kier bira salbado den 100 dia?”

Parlamentario Endy Croes ta reacciona riba e barbaridad cu Marlon, den boca di pueblo “ladron di whiskey y jeans”, a skirbi den su articulo recien. Pa locual ta regarda ladronicia di whiskey y jeans lo laga esaki pa Marlon mes splica. Awor un persona manera Marlon “Colebra” kende a sostene tur e dealnan bochornoso di ex ministernan di AVP, votando “voor” durante 8 aña largo y aprobando tur fechoria di su partido, kier acusa Prome Minister actual cu e Coalicion no a logra ningun promesa y alivio priminti.



Lista di contractonan coruptivo

Marlon ta forsa nos ripiti e lista di e contractonan cu a wordo kibra pa e gobierno aki cu mesora a trece un alivio financiero den e prome 100 dianan. Patrick Paskel, 8 Miyon di Tera Group, PAXI tambe di Patrick Paskel amigo intimo di Mike Eman 1.3 Miyon, Sebastian amigo di Mike 27 mil pa luna, Oscar Fernandez amigo di Mike 128 mil den aña 2017, contractonan di telefoon di Setar, contractonan miyonario cu Voz di Aruba, Canal 90 y Interprint, 1.6 miyon di ATA pa un auto di Drag di ruman di Mike Eman, fiesta di salario di coordinadornan cobrando 25 mil, 17 mil, cantidad di 10 mil pa luna sin yega oficina, tur esakinan a wordo kibra y Pais Aruba aki so ta scapando miyones di florin. TNO y Phillips cobrando un contracto di 10 Miyon cual tampoco lo wordo renoba. 15 Miyon na abogadonan amigonan di Marlon, Mike y AVP, 2 miyon na biahamento tambe a wordo para. Pues tur esakinan a wordo bisa den campaña y a drenta y no a basila pa cumpli pa para e abusonan aki di AVP. Esaki Marlon “colebra” ta referi na persecucion politico? Laga esaki pa pueblo huzga!



Creando panico den pueblo

Marlon hibando su politica anticua porcierto den un AVP debilita cu a perde 10 mil voto ultimo eleccion, ademas cu un moral actualmente na suela, kier crea panico den pueblo skirbiendo cu entre otro invoerrechten, grondbelasting, loonbelasting tur lo bay aumenta. Tur esaki Marlon ta skirbi sin prueba y sin por substancia net net nada. Wel kedabo trankil. E desastro cu e Coalision a hereda ta un caos total. Mester corda pueblo cu MEP a laga e debe nacional na 43% di GDP na 2009 mientras cu CAFT a reconfirma februari 2018 cu e debe nacional a alcansa 87% sin e proyectonan PPP bao maneho di Marlon y AVP. Pues di cada 1 florin (100 cen) cu drenta caha di gobierno, 87 cen ta comprometi pa paga debe. Den 2019 mester cuminsa paga volle pond na e proyectonan PPP cual lo bay costa 80.5 miyon pa aña pa mas di 20 aña. Ningun caminda AVP a laga structura con lo bay paga esaki. Coalicion ta asumi su responsabilidad y lo trece e solucion.



Esaki ta e rumbo positivo cu Marlon a referi na dje con AVP a maneha Pais Aruba ultimo 8 aña? Pues Marlon “toontje lager”. Boso a desgracia, horta, corumpi y malogra e pida baranca aki hipotecando Aruba te “tube”. Pueblo lo no confia pushi cu pisca mas pa un di dos biaha. Nos lo percura pa diferente investigacion pa asina pueblo por haya sa di berdad con su placa, esta miyones di florin a somenta, Croes ta termina bisando.