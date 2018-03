Gerencia di banco CMB a presenta na oficina di mediador pa purba intimida e trahadornan pa no vota pa sindicato!

Diahuebs merdia for di 2/7 pm na oficina di mediador di gobierno Pontilius, trahadornan di CMB por hasi uso di nan derecho pa vota SI OF NO PA FTA! Sinembargo gerencia di Banco CMB ultimo simannan a sera na 2 occacion obligando trahador pa asisti pa trata di brainwash nan pa no afilia na sindicato! Mientras awe dia di referendum NO a sera banco pero si a presenta na oficina di mediador pa trata di INTIMIDA e trahadornan AINDA pa no vota cu nan presencia. Informacion cu nos tin ta cu mediador a corre cu nan for di e sitio y a mustranan e falta di respet pa nan mes y nan trahadornan di kier impedi nan pa hasi uso di nan derecho democratico! Trahadornan di banco por vota te cu 7 or anochi! Hasi uso di bo derecho paso hopi ta esnan cu den pasado a duna doño di trabao oportunidad y awe ta yora malai.