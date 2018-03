E prome 100 dianan di Gabinete Eman: A ser hereda 970 miyon florin cu nan por a cuminsa goberna den tur trankilidad

E prome 100 dianan di Gabinete Eman:

A ser hereda un suma di 970 miyon florin cu nan por a cuminsa goberna den tur trankilidad



Ta increibel con te ainda tin politiconan di AVP kier sigui defende e maneho financiero, economico y social desastroso cu nan a hiba durante e ultimo 8 añanan. Awor ta algun den fraccion di AVP, esta Benny Sevinger, Arthur Dowers y Mervin Wyatt-Ras, kendenan tambe a yuda hundi e pais aki, tin e curashi di critica e gobierno actual cu tin apenas 100 dia sinta riba stoel di gobernacion. Echo ta cu nan tur tres ta complice di e desaster financiero y awe nan consenshi ta remorde pa tur e maldad y desgracia cu nan a haci cu e pueblo aki. Sinembargo esun di mas culpabel pa loke ta e desaster financiero, esta Mike de Meza a keda keto keto (‘A boca cerrada no entran moscas’), ya cu e mes ta consciente cu tabata su persona como Ministro di Finansa a crea e deficitnan di mas espantoso den historia di Aruba: 2010: 188.6 miyon florin na deficit, 2011: 325.2 miyon, 2012: 443.3 miyon, 2013: 332.8 miyon y 2014: 405.8 miyon florin.



Deroche di 970 miyon florin

Pero locual ta remarcabel ta cu tanto Benny, Arthur y Mervin tabatin e mesun yoradera, comparando e 100 dianan di e gobierno actual (2018) cu e 100 dianan di nan gobierno di AVP (2010). Y manera semper e mesun storia y cantaleta, esta cu Gabinete Eman supuestamente a haya e situacion financiero na werki na final di 2009 y cu nan no a sinta man cruza, pero a goberna di biaha den e prome 100 dianan. Sinembargo nan no ta splica cu ora nan a drenta gobernacion na 2009 nan a haya e caha di gobierno can can di placa cu nan por a abusa di biaha di tur locual nan a hereda for di Gabinete Oduber. Un biaha mas partido MEP ta trece e tabel adhunto padilanti caminda ta ser indica cuanto den total e gobierno di AVP a haya na 2009/2010. Aki ta papia di un suma total di 970 miyon florin! Pues e gobierno di AVP cu a haya e suma di casi 1 biyon florin, por a goberna di biaha den tur trankilidad y cuminsa derocha esaki den un fega di wowo door di nombra tur nan compinchinan den gobierno, cuminsa firma contractnan miyonario pa loco na consultantnan, huurmento di edificio na granel, organisa conferenciananan green, sponsor ekipo di futbol Sparta, sponsor Wubbo Ockels cu su boto, sumanan miyonario na Al Gore, Richard Branson etc. Sin duda cu un y tur mes por mira con gobierno di AVP a baña den placa y awe ta yora cu nan a haya e caha di gobierno bashi na 2009. Cu nan a haya e caha bashi mes nan a derocha sumanan miyonario na nan antoho, corda si nan a haya e caha di gobierno yen mes!



Caha bashi na 2017

Echo ta cu e gobierno actual di MEP-POR-RED si a topa cu un caha di gobierno completamente bashi cu solamente rasca di huña, caminda danki na e gobierno di AVP aña 2017 a cera cu un deficit extra di 130 miyon florin y debi na e deroche excesivo di placa door di Gabinete Eman, aña 2018 tambe lo tin un deficit di 300 miyon florin. Pa no papia mes di tur e skeletnan cu e gobierno actual tur dia ta saca for di cashi y cu nan mester paga esakinan tambe. Ta increibel con e politiconan abusado di AVP a laga e pais aki den desaster atras na final di 2017. Tambe te ainda nan no por splica pueblo con lo mester bay paga pa e proyectonan PPP cu nan ta gaba tur dia di dje, esta un suma di 80.5 miyon florin pa aña y durante 30 aña largo. E hendenan aki mester tin berguensa di sigui papia riba finansa publico, ya cu nan ta bay den historia como esnan cu a ruina e pais aki y desgracia e futuro generacionnan pa e proximo 30 pa 40 aña.

Finalmente, ora cu Benny Sevinger ta papia di “Nos a topa un situacion dificil crea pa BBO”, e mester cuminsa samina su consenshi y admiti cu su partido tabatin tur e 8 aña di tempo pa elimina e impuesto indirecto aki, pero nan a sigui djodjo cu BBO y te hasta nan a crea un otro impuesto indirecto, esta BAZV. Awel pa su informacion, durante 2010 pa 2016, Gabinete Eman a sigui baña den placa ricibiendo den total 842 miyon florin na BBO y 207 miyon na BAZV. Lo ta bon pa sr. Sevinger splica kico nan haci cu e suma total di mas cu 1 biyon florin ricibi di BBO/BAZV. Pero principalmente, e pregunta di con su partido no a percura pa elimina e BBO ‘from day one’, manera cu su lider Mike Eman a propaganda den tur skina di Aruba?