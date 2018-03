Falta poco dia pa inscribi pa e di “33rd Aruba International Half Marathon

E dia a yega pa e tan spera careda cu ta core 21.1K for di Joe Laveist Ball Park, San Nicolas te na Alhambra Casino, Eagle cu ta tuma lugar riba diadomingo dia 25 di maart 2018 pa 5:30a.m



E aña aki e atletanan local y international a registra for di trempan online y paga pa ta sigur cu nan ta den e competancia aki. Tin atletanan di Aruba y international for di entre otro USA, Colombia, Curacao, Venezuela, Argentina y Hulanda cu ta entrena fuerte y sigur pa mehora nan tempo den e competencia aki. En total tin 40 Corporate relay teams, 9 Student Relay team y 515 participante individual cu a registra e gran total di 711 participacion.



Inscripcion ta tumando lugar e siman aki ainda te cu diabierna dia 23 di maart 2018 (si e actividad ta “Sold Out” prome cu fecha indica lo informa via social Media) pa e siguiente categoria:



Student Relay

Pa un team registra pa e categoria di Student Relay, e team mester tin aprobacion di nan scol.

Costo di inscripcion pa e categoria aki ta Afl. 20,- pa persona cu ta encera un t-shirt, bib number y medaya conmemorativo. Participantenan di e team mester atende e mesun scol y e team mester consisti di 4 participante, IBiSA ta invita hobennan interesa pa forma nan team y inscribi trempan, mirando cu inscripcion ta limita



Corporate Relay

Cada team mester consisti di 4 participante di cual minimo 1 mester ta femenino y tur 4 mester ta labora na e mesun compania/organizacion. Costo di inscripcion pa e categoria aki ta Afl. 25,- pa persona cu ta encera t-shirt, bib number y medaya conmemorativo. IBiSA invita tur compania/organizacion pa forma nan team di inscribi trempan. Inscripcion ta limita



Pago pa participacion di Corporate Relay, Student Relay y individual por wordo haci na solamente na IBiSA situa na Frankrijkstraat 1, di 8.00 a.m. pa 4:00 p.m.



Inscripcion individual pa 21K:

E edad minimo pa participa individualmente ta 16 aña riba e dia di careda. Costo di inscripcion general ta Afl. 35,- of US$ 20,- cu ta encera t-shirt, bib number cu “Timing chip” y medaya conmemorativo na final. E premiacion na final ta pa coredonan femenino y masculino den e siguiente categorianan di edad 16-19, 20-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 y 60+ prome, segundo y tercer lugar respectivamente.



Tur inscripcion por wordo haci online via www.arubarun.com





Ta corda tur participante pa inscribi y pasa paga pa sigura bo participacion pa e gran evento aki, pues riba e diadomingo mainta di careda no ta tuma inscripcion.



Pa esnan cu a registra y paga IBiSA ta recorda tur participante pa busca nan “Race Package” (Dry Fit Tshirt y bib nummer diasabra dia 24 di maart entre 9:00a.m. y 4:00p.m. na Alhambra Casino Shopping area.