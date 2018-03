Vigilante a stroba choller kibra pa drenta horta na "The Wine Room"

Diabierna madruga a drenta informe di un caso di destruccion y intento pa drenta horta na "The Wine Room", mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e vigilante strategicamente posiciona den alerta a nota un choller riba un bicicleta dal un buelta straƱo y djey a bay un poco aleha for di e camara y a baha su muts y a bay ranca na e porta di "The Wine Room" Room" kibra esaki y drenta den e lugar. E vigilante mesora a bay den su direccion y e choller a core subi su bicicleta y a bandona e sitio. Patruya a tuma e descripcion di e choller y a sali en busca di e antisocial aki pero no a logra mir'e mas den e vecindario.