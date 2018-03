Politieke transformatie: Van ondeugdelijk naar deugdelijk bestuur.

Een ieder heeft de afgelopen jaren kunnen vernemen van het voormalige kabinet, hoe goed het wel niet ging met de overheidsfinanciën. Vol trots werd geschreven en bepleit dat normen, conform de Laft, behaald werden. Dat deze normen slechts op papier behaald werd door irrealistische projecties qua economische groei, door fictieve overheidsinkomsten en dubieuze projecten werden niet aangekaart door de meerderheid in het parlement destijds.



De huidige realiteit van de overheidsfinanciën is dat het kabinet Eman I en II de staatsschuld enorm verhoogd heeft en normen zoals vastgelegd in de Laft slechts behaald zijn doordat men met cijfers heeft lopen goochelen. Het kabinet Wever-Croes had door dit ondeugdelijk bestuur van het vorige kabinet bij haar aantreden meteen te kampen met een suppletoire begroting met een

financieringstekort van 130 miljoen florin. De vraag die bij een ieder uiteraard rijst is:"Hoe heeft dit allemaal plaats kunnen vinden onder toeziend oog van het Caft?" Het orgaan dat erop toe moest zien dat de overheidsfinanciën zich zou moeten herstellen. Hoe heeft het Caft kunnen tolereren dat het kabinet Eman I en II, onder hun toeziend oog, cijfers gemanipuleerd heeft om normen slechts op papier te behalen.

Met een nieuwe samenstelling van de Staten worden alle documenten kritisch bestudeerd. Het sprookje wat Mike Eman een ieder voorhield is beëindigd. Uit alle adviezen van onafhankelijke instituten is te herleiden dat er sprake was van ondeugdelijk bestuur, manipulatie van cijfers en parlementsleden die hun werk niet naar behoren uitvoerden. Het kabinet Wever-Croes is aan zet. Vanuit de oppositie gaf de huidige minister president, mevr. Wever-Croes, altijd al aan dat er wanbeleid gevoerd werd en hierover heeft ze ook een rapport ingediend betiteld "feestvierend ten onder gaan". Jammer genoeg kreeg ze geen gehoor destijds van Nederland. Aan de hand van realistische cijfers wordt nu getracht de ravage van Eman op een verantwoordelijke manier te herstellen. Door reële, eerlijke en mensgerichte beleidsvoornemens wordt getracht het voormalige ondeugdelijke bestuur van Eman te transformeren in deugdelijk bestuur dat zal leiden tot gezonde overheidsfinanciën.



Nu alle kaarten op tafel zijn en Eman met de billen bloot is gegaan, verdient de samenleving dat aan de hand van verantwoordelijk bestuur de huidige financiële situatie hersteld wordt.

Dit moet gebeuren zonder dat de druk op hen toeneemt. Aruba heeft namelijk ook te kampen met grote sociale problemen. Los hiervan, is het niet ethisch van hen te verwachten, om op te moeten draaien voor het fiasco van Eman, des te meer nu dit allemaal onder toeziend oog heeft plaats gevonden van het Caft. De burger had mogen aannemen dat het Caft het belang van Aruba prioriteerde boven het belang van Eman.





Als fractie, zoals reeds door ons gecommuniceerd aan het Caft tijdens ons overleg, verwachten wij daarom ook dat ze rekening houden met het herstelpad. Wij achtten het onethisch dat, het falen van Eman en het toezicht houdend orgaan, nu binnen een onredelijke termijn, verhaald zal worden op de samenleving. Wij zien het eerstvolgende rapport van het Caft tegemoet en als Statenleden zullen wij dit zeer kritisch bestuderen en vergelijken met vorige rapportages. Het doel heiligt nooit ondeugdelijkheid.