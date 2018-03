Parlamentario Endy Croes ta reacciona riba mentiranan di Dowers:

Segun Dowers pa 8 aña largo AVP a libera Aruba di BBO



Den fin di siman por scucha Parlamentario Dowers splica den conferencia di prensa di AVP cu su partido a libera Aruba pa 8 aña largo di BBO. Alaves e sinberguensa ta splica cu e gobierno actual lo no cumpli cu e norma di CAFT pa cu 2018. Adicional e “malasangre” aki ta tilda Ministro Presidente cu ta pa falta di conocemento no por goberna e pais. Cu pasenshi y tur trankilidad nos lo desenmascara Dowers di tur su ponencianan. Ta lastima pa Dowers kende a forma parti di e “desaster” cu AVP a causa na e pais aki kier papia awor manera un salbador. Bo mester ta hopi sinberguensa cu “hoofdletters” pa sigui lansa mentira y purba bende pueblo algo asina pa tapa boso desaster. AVP a campaña y gana eleccion na 2009 cu nan lo “ELIMINA BBO”. Kico ta e resultado den 8 aña di AVP? BBO/BAZV y con cu nan kier yam’e a wordo aumenta na 3.5% total. Pues un aumento enbes di a elimina y esaki ta un cuchiu den lomba di pueblo votador. Esaki ta e liberacion di BBO cu Dowers ta referi na dje? Dowers ta kere cu pueblo ta bobo? E “lebe lebe” Dowers ta sigui splica cu AVP a cumpli cu tur e normanan di CAFT.



Malgasta, horta y corumpi

Pa contraaresta mentira di Dowers y AVP mi lo kier invita pueblo pa wak esaki riba you tube dia 3 di februari 2018 momento cu Raymond Gradus, presidente di CAFT a splica publicamente momento cu e tabata na Aruba cu norma pa cu 2017 mester ta -0.5% di GDP, pero lamentablemente aña 2017 a cera cu 130 MIYON di deficit y no -25 Miyon cu ta representa (-0.5%) di GDP manera e ley ta prescribi. Pues ningun momento a cumpli cu e norma di 2017 y ta e gobierno nobo mester drecha cama un bes mas. Mester recorda pueblo cu gran parti di e 130 MIYON aki a wordo malgasta den campaña. Nos no por lubida con Mike Eman a celebra su cumpleaños riba e brug nobo dia 1 di september 2017 cual celebracion a costa 142 mil florin riba un solo anochi. Nos no por lubida e proyecto “Bo Aruba”, con Mike y Dowers a malgasta, horta y corumpi 1000 MIYON florin cual mayoria di e proyectonan aki awor lo mester bay paga pa nan pa e proximo 20 añanan nos dilanti.



Boefnan di AVP

Algemene Rekenkamer Aruba a publica un rapport dia10 di januari 2018 relaciona cu e 1000 MIYON aki cual ta cuestiona gobierno anterior ferozmente. Parlamento anterior tabata djis grita “VOOR” sin wak documentonan necesario y sin controla net net nada. Pues a maneha e pais aki a la Happy Hour. Tambe e “lebe lebe” ta pretende cu Minister Presidente lo ta pidiendo Hulanda placa pa presta. Dowers por ta trankil cu tur e desaster cu AVP, Mike y Dowers a orchestra lo percura pa pidi Hulanda solamente tempo pero alaves lo introduci leynan manera di Integridad, financiamento di Partido Politico y un Begrotingskamer pa asina tene e BOEFNAN di AVP leu di gobernacion y pa salba nos pida baranca pa nos yiunan. Dowers mester acepta cu su partido a causa un desaster total y e mes a faya drasticamente como ex-minister di Husticia. Sinta keto den banki y laga hendenan humilde cu curason noble ruim op de boel y pone e trein Aruba bek riba e railsnan corecto.