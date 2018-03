Polis a bay controla alarma cu a bay on na PriceSmart net ora nan tabata cerca

Diasabra madruga ora cu polis tabata controlando un auto sospechoso den Pedro Gallegostraat nan a tende un alarma a bay on den cercania, mesora nan a sali en busca di dje y a bin haya sa cu ta na PriceSmart. Nan a controla full rond di e edificio y na e parti patras a descubri porta habri y un trapi poni. Un rato despues un security a yega pa controla y ta topa cu e polisnan controlando riba e dak. Ela informa polis e seccion unda e alarma a bay pero esey ta paden di e lugar. Na yegada di e personanan encarga cu e yabi di e lugar nan a revisa e parti paden y no a logra haya nada particular y a calcula cu e alarma ey tabata un defecto den e sistema di alarma.