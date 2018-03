Alerta pa e tira bista pa e tiponan aki share e pa tur hende ta alerta!

Hi bontardi tur hende. Mi primo a share esaki un rato pasa y mi kier share cu boso.

“E compadrenan aki ta activo den diferente bario. Nan ta pasa primi bel pa wak si tin hende na cas. Nan ta papia spaño y un di nan yama “Pechu”. Si bo wak nan of sa ken nan ta inbox of avisa polis di biaha. Casi sigur ta un grupo cu ta opera rond aruba.

Awe y na comienso di siman nan tawata activo den Tierra del Sol / Esmeralda y a horta na un cas na Tanki Leendert. Esun cu petchi Preto a wordo gara dos diferente biaha ariba camera, pero aindo no por pone man ariba nan.

(Pics ta di diferente hogarnan, ariba diferente dia)”