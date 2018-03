Dama a horta mayoria di klinkers for di e rotonde banda di F.C.C.A. na Sabana Blanco miho e debolbe nan bek

Diadomingo mainta un dama tabata sinta piki mayoria di e klinkersnan for di e rotonde na Sabana Blanco y pone nan den su pick-up, un bisiña cu wak esey a hala su atencion pero e dama ladron a bisa cu ta W.E.B. a dun'e instruccion pa pikinan pero e dama bisiña no a ker'e esey y advirti'e cu lo bay yama polis e ora ey si e dama ladron a drenta su pick-up y bay. Un otro bisiña a saca foto di e dama ladron y su pick-up y a mand'e pa nos. Pero nos NO TA PUBLIKA esakinan ainda pero si ta duna e dama ladron aki chance pa trese esakinan ya cu nos a reconose e dama ladron aki riba e foto y tambe e pick-up y nos ta dun'e e oportunidad pa debolbe si acaso e no haci esaki nos lo publik'e y mande pa tur medio di noticia cu su nomber y fam completo.