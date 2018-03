Deficit financiero 2017: -137.3 miyon florin!

Awor cu e cifra di deficit 2017 ta conoci, politiconan di AVP di berguensa mester hinca nan cara bao tera



Siman pasa 27 di februari 2018, e carta di CFT relaciona cu e di cuater uitvoeringsrapportage 2017 a bira conoci pa henter comunidad. Cu e reportahe aki tambe un y tur por a haya un bista con halto e deficit financiero pa 2017 a resulta y cual deficit ta cay completamente pa responsabilidad di e gobierno di AVP. Den un forma cla y raspa CAFT a conclui cu e deficit 2017 a yega te na -137.3 miyon florin! Cu esaki tambe tur e fata morgana cu e politiconan di AVP a crea, esta cu e deficit 2017 lo bay ta solamente -25 miyon florin a wordo desbarata completamente pa CAFT. Ta di spera cu awor si e politiconan aki lo bolbe bek na realidad y realisa cu nan politica barata y mentiroso pa defende e maneho financiero mediocre di nan gobierno a resulta den un decepcion total pa e pueblo Arubano.



Triplificacion di deficit

Sinembargo, awor cu e deficit di 2017 ta conoci oficialmente lo ta bon pa haci un comparacion di e deficitnan, tanto durante 2002-2009 (Gabinete Oduber) como 2010-2017 (Gabinete Eman) p’asina pueblo mes haya un bista cla con iresponsabel e gobierno di AVP a maneha e pais aki durante e ultimo 8 añanan. Den e tabel adhunto nos por mira cu Gabinete Oduber a crea un deficit total di -682.3 miyon florin y cu un averahe di -85.3 miyon pa aña. Y awor e desaster mes mes ta bini: Gabinete Eman a crea un deficit total di -2194.9 miyon (-2.2 Biyon) florin y cu un averahe di -274.4 miyon florin pa aña. Pues segun averahe Gabinete Eman a mas cu triplifica e deficit di nos pais. Si esaki no ta un maneho financiero desastroso, ta con otro lo mester yama esaki anto? Tambe mester conclui cu e deficit total di 2.2 Biyon florin crea pa Gabinete Eman ta cuadra completamemente cu e redoblacion di nos debe nacional cu a crece for di 2.1 Biyon florin na 2009 te na 4.2 Biyon florin na 2017. Anto ainda bo ta haya un sra. Mervin Wyatt-Ras – un ex parlamentario di MEP kende ta hopi bon na altura con MEP a goberna e pais aki durante 2001/2009 - a declara recientemente cu e gobierno actual “falta di conocemento con mester goberna nos pais”. Ta di e forma desastroso aki e kiermen cu su partido AVP tin tur e conocemento pa goberna un pais?



Surplus na 2003 y 2008

Pues lo ta bon pa e marionetanan den fraccion di AVP reflexiona riba e cifranan den e tabel presenta y mira pa nan mes tambe cu e unico gobierno cu a crea surplus financiero na dos ocasion, esta na 2003 y 2008 tabata Gabinete Oduber y cu e gobierno di AVP mes despues di tabata 8 aña den gobernacion na ningun momento por a logra sikiera crea pa un vez un surplus den nos finansa publico.

Finalmente, ta un berguensa hopi grandi cu te ainda e politiconan di AVP cu supuestamente ta carga tur titulo universitario na mundo ta mustra tur dia nan incapacidad pa analisa y interpreta cifranan financiero y ta sigui defende e maldad cu nan gobierno a haci cu e pueblo Arubano. Y riba dje tur dia nan ta cana rond cu nan cara falso instigando y venenando mente di pueblo cu e gobierno actual no sa con pa maneha e pais aki y cu e gobierno lo bin cu medida, siendo cu tabata e gobierno di AVP mes cu a tuma un hala di medida durante nan gobernacion y cu a crea e pobresa alarmente den e pais aki. Pues partido AVP ta sinonimo na pobresa pa pueblo y rikeza pa nan mes!