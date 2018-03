Segun Parlamentario Endy Croes pa resolve e desaster di AVP,

Nos ta pidi CAFT y Hulanda tempo y no placa paso nan tambe ta culpabel



Parlamentario Endy Croes por a tuma nota con algun Parlamentario awe den oposicion ta manera ansha pa mira kico ta e solucionnan cu Coalicion lo bin cu ne. Segun Croes net Parlamentarionan di AVP kendenan ta autornan intelectual cu a causa e “desaster financiero” mester ta esnan mas keto den e proceso aki. Mester recorda AVP cu den 23 aña di Status Aparte, den e periodo di 1986 pa 2009 esta di tur signatura politico cu a goberna e pais aki incluso MEP, a laga un debe nacional di 43% di GDP na final di 2009 y pues den cuadro di tur standard internacional. Den 8 aña di AVP na unda te hasta bou supervicion di CAFT esaki a aumenta pa 87%. CAFT mes a declara recientemente cu e debe nacional a alcansa 87% sin e proyectonan di PPP. Esaki ta e “ainda falta” cu AVP a campaña cu ne?



CAFT a permiti e debe crece

No obstante cu e maneho di AVP yena cu corupcion, ladronicia, persecucion, malicia, odio y vengansa unda te hasta minister a cay cera y pronto lo tende di mas ministernan bou investigacion, por a tuma nota cu e rol cu CAFT a hunga den tur esaki pa permiti e debe crece y alcansa 87% ta uno hopi cuestionabel. Esaki ta significa cu di cada florin cu drenta caha di gobierno, 87 cen ta comprometi pa paga debe y 13 cen ta keda pa gobierno maniobra y rond e pais. Prohibi pa lubida con e situacion di CAFT di berdad a inicia. Despues di un maneho financiero desastroso unda cu Mike Eman a percura pa nos deficit di aña 2014 a alcansa 9.4% di GDP, corectamente Hulanda a pone un Koninklijk Besluit (KB) riba cabez di Mike Eman. Enbes di subi avion bay reuni na Hulanda pa trece solucion, Mike su conseheronan a bis’e cu e mester bay yora bou di un palo gañando mundo cu e ta den welga di hamber, pero bebiendo Ensure tur anochi scondi den un tent pa hala atencion. No por lubida con Mike Eman a yama e Hulandesnan pa “verkrachters”. Esaki a conduci cu 27 di augustus 2015 Parlamento di Aruba, esta e 13 Parlamentarionan di AVP a vota “Voor” pa CAFT drenta na vigor.



Situacion financiero no a mehora

Aruba no a ricibi e mesun trato cu Corsou of otro paisnan den Reino. Hulanda nunca a paga ningun debe di Aruba manera si tabata e caso por ehempel na Corsou cu tur debe a ser elimina pagando 5 BIYON florin. Pues no tabatin un level playing field aki. Mas tristo ta cu bou nanishi, pa no vocifera cu cooperacion di CAFT, e situacion financiero no a mehora. Gobierno bou supervision a trata na cera begroting 2015 y 2016 bendiendo edificio y ricibiendo kwijtschelding di 61 MIYON di SVB. Na 2017 a pinta un scenario cu bendicion di Hulanda unda CITGO lo trece aden 73 MIYON cual nunca a drenta caha di gobierno pero si a wordo permiti y acepta pa Hulanda y CAFT. Esaki ta locual ta yama incidental y no structural. Na Papiamanto Crioyo, mi ta gañabo riba papel y abo ta gaña di keremi y coopera cumi. Ni CAFT y tampoco Hulanda por kere cu awor den 2 of 3 aña e gobierno aki lo mester sanea e desaster di AVP. Nos a cana den pueblo y sa e dolor. Pues Hulanda y CAFT lo mester para responsabel pa nan actonan.





Finalmente nos di parlamento lo no mendiga y no ta pidi placa pero si ta EXIGI “Respet” y “Tempo” pa por sanea e situacion. Spera cu e señal aki por alcansa CAFT, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Rijksministerraad y sigur Prome Minister di Hulanda, cu e Parlamento di Coalicion aki ta uno serio y determina pa corigi e situacion y lo carga su responsabilidad pero no kere cu lo por bay di acuerdo sin mas pa pone e desaster di AVP solamente riba schouder di pueblo y Hulanda y CAFT lo para wak. Reconoce boso eror y carga boso responsabilidad hunto cu nos, Endy Croes ta finalisa bisando.