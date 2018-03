CTB a organisá e promé edishon di ‘Curaçao Explosion in Aruba’

‘Curaçao Explosion in Aruba’



WILLEMSTAD- 4 di mart 2018 – Resientemente un delegashon di Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) i partnernan den e industria turístiko a bishitá Aruba pa presentá nan evento i produkto durante ‘Curaçao Explosion in Aruba 2018’ (CEA). Durante CEA e delegashon di Kòrsou a presentá tur loke nos isla tin di ofresé durante aña 2018 pa loke ta trata entretenementu. E evento a konta ku primeramente un rueda di prensa siguí pa un marshe di informashon ku a keda bon bishitá. Minister di Desaroyo Ekonómiko, Dr. Steven Martina a hasi apertura di e marshe di informashon.



Diferente partner den sektor di turismo a djòin CTB na CEA i a hasi uso di e oportunidat pa presentá nan pakete- i preisnan atraktivo. E partnernan di Kòrsou tabata: Acoya Curacao Resort, Villas and Spa, Papagayo Curaçao, Hilton Curaçao, Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino, Scuba Lodge Boutique Hotel & Ocean Suites, Pietermaai District Curaçao, Quints Travelers Inn, Renaissance Curaçao Resort & Casino, Fiesta Tours, i Curaçao Industrial and International Trade Development Company N.V. (Curinde). Di Aruba a partisipá: Aruba Airlines, Maduro Travel, i Discovery Travel.

Tambe a hasi uso di e oportunidat pa duna informashon di e diferente evento i festivalnan musikal ku lo bai tuma lugá e aña aki na Kòrsou, entre otro: Curaçao International BlueSeas Festival, Curaçao Ponton Festival, Curaçao International Film Festival Rotterdam, Vierdaagse Curaçao, Curaçao Extreme Drag Fest, Velas Latinoamérica Curaçao i Curaçao North Sea Jazz Festival.



E banda ganadó di Festival di Tumba di Kòrsou 2018 Buleria, a animá tur presente i trese un dushi ambiente durante CEA. Un marshe manera CEA ta ideal pa e konsumidó haña tur informashon ku e mester pa e por plania su biahe pa Kòrsou. Nos hermana isla Aruba semper ta reakshoná positivo pa ku nos eventonan na Kòrsou i p’esei mes e marshe aki a kai na agrado di e bishitantenan. CTB ta gradisí tur e partnernan ku a partisipá na Curaçao Explosion in Aruba 2018. CTB lo sigui ku su esfuersonan pa merkadeá nos isla den e diferente merkadonan importante pa Kòrsou.