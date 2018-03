Ocho aña di husticia benta afo!

E Minister di Husticia di mas incapaz cu Aruba a yega di conoce tabata Arthur Dowers



Ta increibel pa mira con e ex-ministernan di AVP ta haciendo saltonan mortal den e ultimo dianan aki, caminda entre otro e ex minister di Husticia, Arthur Dowers cada dia ta birando mas desespera y frustra. Ta comprendibel si su actitud, ya cu te hasta su aspiracion pa bira director di Hospital a cay na awa despues cu su partido a perde 10 mil voto den e ultimo eleccion y cu nan a bay sinta den banki di oposicion.



Dowers a laga frontera hancho habri

Den su ultimo reaccion siman pasa Arthur Dowers a acusa e gobierno actual di kier yena e pais cu droga pasobra supuestamente nan lo kier mira mas tanto hende droga cu no ta comprende kico nan ta haci. No tin palabra pa describi e locura y disparate aki cu e ex-minister a vocifera y cual por a sali solamente di un persona cu aparentemente lo mester a dal poco droga bieu cu ya a expira y cu ta muestra cu e no ta digno di fungi como parlamentario den e organo di mas halto den nos constitucion. Echo ta cu ta hustamente bao di su maneho desastroso di 8 aña, caminda el a elimina Guarda Nos Costa, e 3 radarnan Raytheon, e helicopter di polis y e Visibility Teams, henter frontera di nos pais a keda hancho habri pa tur sorto di droga, arma y ilegalnan drenta Aruba. Con un mandatario cu mente chikito asina por a elimina tur e instrumentonan valioso aki y p’asina permiti droga, arma y ilegalnan drenta na gran cantidad den e pais aki?



Dowers a cera shelter

Tambe sr. Dowers tabatin e curashi di declara cu bao di su maneho e cantidad di adictonan cu ta anda riba caya a ser reduci y cu awor e situacion ta controlabel y trankil atrobe. Ki mentira, ya cu ta danki na su maneho desastroso di 8 aña, caminda el a percura pa cera e shelter den centro di ciudad y cual ta un lugar cu tabatin un miho control riba e adictonan y cu nan tabata haya paña limpi, cuminda y chens pa rehabilita, tur e adictonan ambulante a ser gespart den tur skina di centro di ciudad, danki na Dowers. E consecuencia directo ta cu awor bo ta haya tur e adictonan ta cana tur sushi den caya, ta drumi anochi unda cu ta riba acera y ta horta entre otro pa haya algo di come y ya a bira un bista tristo pa nos local y turistanan. Locual Dowers a haci tambe tabata di reduci y te hasta kita subsidio di fundacionnan cu ta traha pa rehabilita e adictonan y como resultado cu nan a haya nan mes obliga di manda hopi trahador cas. Asina criminal e maneho di Dowers tabata, ya cu no tabata import’e niun bledo con mester soluciona e problema di drogadiccion na Aruba, basta cu e por a traha trankilmente riba su CV pa bira director di Hospital.



Finalmente, Dowers, bo tabata e Minister di Husticia di mas incapaz y mediocre cu nos pais a yega di conoce desde entrada di Status Aparte, caminda durante 8 aña bo no por a produci ni presenta un plan integral pa loke ta e maneho riba tereno di husticia y como consecuencia cu criminalidad a azota nos pais durante henter e periodo di boso gobernacion. Pues un ex-minister cu ta bay den historia como uno di tanto bal e tabata t’ey of laga di t’ey.