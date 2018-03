Prome actividad na Palo Marga pa 2018 a surpasa expectativanan

Aña 2018 lo bira un aña hopi grandi pa e deporte di drag race aki na Aruba como cu Palo Marga lo ta celebrando nan di 35 aña di existencia. Diasabra ultimo a cuminsa cu e programa di actividadnan y den oranan di atardi for di tur bario di Aruba coredornan tabata dirigi nan mes pa San Nicolas pa asina participa na e prome evento di Street Legal. Masha hopi coredor di auto y brommer a jega e staging lane pa asina participa na e evento aki unda tur e categorianan di street legal por a participa. Na final di e anochi e resultadonan a keda como lo siguiente: Jr. Dragsters campeon Jorrick Croes di Hot Roller Racing y sub campeon Sharyen Simon di Sharyen Racing, Scooter/quad campeon Ergie Curie di Family Connection y sub campeon Raymond Tromp di Assault Racing, Street Legal Car campeon Alex Montilla di Flying Kiki Racing y sub campeon Jobert Reyes di Reyes Brothers RT, Street Legal Bike campeon Elgin Donata di Basari Racing y sub campeon Jayson Geerman di Desytoyer Racing, King of the Street Car campeon Derryl Wester di Super Sonic/TLB y sub campeon John Kelly di Kelly Racing Team, King of the Street Bike campeon Jayson Geerman di Destroyer Racing y sub campeon Norwin Daña di Mad Max Easy Racing. The Revival of Palo Marga 2 kier a gradici na promer lugar tur e participantenan paso sin participante no tin careda, un danki grandi na e tur e officialsnan y voluntarionan cu ta traha duro pa haci e eventonan aki posibel, danki na e sponsernan cu ta pone nan confiansa den e deporte di drag, na Insam y e miembronan di Cuerpo di Bombero cu semper tey pa asina garantisa e seguridad di e coredornan, y sin por laga afor e fanaticonan di drag cu masalmente a acudi Diasabra ultimo pa asina presencia e evento aki. Proximo evento na Palo Marga tambe lo ta un evento di Street Legal cual ta programa pa Diasabra 17 di Maart proximo. Tur esaki preparando pa e tremendo caredanan international cu tin programa di dia 24 te cu 28 di April proximo unda lo celebra den grandi e 35 aña di e pista di Palo Marga.

NEXT STREET LEGAL:

DIASABRA 17 DI MAART 2018