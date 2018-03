Polis a captura posibel banda di illegalnan cu tabata comete ladronicia banda di e hotelnan

Dialuna madruga patruyanan atento a bay para un auto pa controla dilanti di Barcelo, ora nan a para e vehiculo aki 3 persona a sali na careda bay. Pero polis a logra gara nan. Ta trata aki di 3 persona illegal. Polis a atende cu e chofer di e auto y esaki no tabata responde manera mester ta y a bay listra den e auto y a bin haya cantidad di joyas y e chofer no por a splica mucho bon di unda y ni con ela haya esakinan pa cual polis a confisca esakinan y a detene e chofer. Aparentemente e hendenan aki tabata comete ladronicia for di e turistanan banda di e hotel area. Nan tur a ser deteni y hiba na warda di polis.