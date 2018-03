BIBA LEKKER CLA PA BALASHI (K)NIGHTS!! Na Kudawecha Domino Gardens

Kudawecha/Calabas Square Garden – Net ariba grens entre Kudawecha y Calabas tin un luga conosi como e unico Domino Square Garden na mundo, un lugar caminda "docteranders" nan den diferente materia ta bataya ariba e unico materia cu no ta obedese n'e leynan di universo, esta domino! Tin mala lenganan ta bisa cu si bo sigui bay mas pabou bo ta haya hende "netchi" so ta biba cu ta cria tortuga di piedra, y si bo bay mas pariba, bo por topa "barbaar" cu por duna bo sorpresa den mondi! Pero ey, net n'e grens, bo ta topa 99 Bar & Restaurant, caminda diabierna awor 9 di maart, cuminsando pa 8'or di anochi, lo tin un interesante encuentro entre e burdugonan cu a bula Snor su bigote aña nobo Chines, esta Team Biba Lekker, y e team cu a disidi di drenta e arena pa prome biaha, esta Balashi (K)nights!

E pregunta grandi ta si e team nobo aki ta e "ridder" nan di Balashi, dus Balashi Knights, of ta e anochi nan di Balashi, dus Balashi Nights. Esaki no por a wordo determina for di e voice message cryptico cu propetario di 99 Bar & Restaurant a risibi pa confirma e gran encuentro aki! Un cos ta sigur...diabierna anochi lo haya sa si ta bay tin un otro gai ta canta den 99 Bar & Restaurant, of si Team Biba Lekker lo sigui goberna den e "Game of Bones" n'e unico Domino Square Garden na mundo.

Pues shonnan cu sa caba di e fabuloso ambiente cu tin tur ora n'e "clash"-nan aki di domino, y pa esnan cu kier saborea e ambiente unico aki pa prome biaha, bin y presencia locual ta priminti di ta otro callenge grandi den e guereronan di domino. manera tur sa caba, e bar lo ta estilo "premium" y for di cushina un biaha mas propetario di 99 Bar & Restaurant lo produsi un caravana di snacks completamente gratis pa un y tur presente, pa di e moda aki tene un y tur cu bariga yen y curazon contento! Pues shonnan, diabierna awor 9 di maart cuminsando pa 8'or, e grandioso confrontacion entre e actual campeon Team Biba Lekker contra Balashi (K)Nights, n'e unico Domino Square Garden na mundo, 99 Bar & Restaurant, net n'e grens, net n'e "twilight zone" entre Kudawecha y Calabas! Yegaaaa!!!