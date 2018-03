Tur warda di polis ta asina yen cu no tin luga pa un pick-up chikito cu caha di morto cu defunto den dje

Diamars prome cu merdia un di e comisarionan a nota un pick-up cu no ta apto pa core riba caminda ya cu e ta forma peliger den trafico pa colmo e tin un caha di morto cu un difunto den dje y a pidi patruyanan pa para e pick-up aki y control'e. Esey ta locual a sosode unda nan a logra par'e banda di Kooyman den Avenida E.J. "Watty" Vos. Ora a revisa e vehiculo esaki no ta permisibel pa ta riba camindanan y polis a confisca esaki y a pidi pa un takelwagen pa hib'e pero pa asombro di tur esnan presente a haya sa cu NO TIN LUGAR pa pone ni un auto mas. Pues tur e wardanan ta yen, cu yen di berguensa polis mester a bisa e chofer dalbay cu bo pick-up.