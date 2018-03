SR TJON, DEN UN DEBATE NA RADIO TA MUSTRA SR. BOSMAN, RIBA MALFUNCIONAMENTO DI CAFT.

SR TJON, DEN UN DEBATE NA RADIO TA MUSTRA E POLITICO HULANDES SR. BOSMAN, RIBA MALFUNCIONAMENTO DI CAFT.



Siman pasa, lider di fracion di MEP, sr. Rocco Tjon MBA, a skirbi un articulo na Hulandes. E titulo, traduci na papiamento, "Transformacion Politico: di mal gobernacion pa bon gobernacion". Den e articulo aki, sr. Tjon ta enfoca riba e rol di Caft y e mal maneho di e gabinete anterior cu a conduci na e situacion financiero desastroso actual di pais Aruba.



Tres punto sr. Tjon a trece pa dilanti. (1) Segun sr.Tjon, Caft a faya como cu nan ta e organo cu a wordo institui pa wanta "toezicht" y mester a percura pa Aruba yega na un finanzas publico saludable. (2) sr. Tjon a haci e pregunta si ta etico cu e meta di algo ta wordo logra door di maniobra nan inetico. Den e caso aki cu e normanan di Laft ta wordo logra riba papel door di registra cifras nan cosmetico. Y por ultimo lider di fraccion di MEP a (3) enfatisa riba e hecho cu e ciudadano Arubiano tawatin e derecho di confia cu bao di supervicion di Caft e bienestar di Aruba, enbez di fechoria di e gabinete saliente, lo a wordo salvaguardia. Y pa e motibo ey sr. Tjon a bisa cu aworaki ta na su luga pa Caft tene cuenta den nan conseho cu e "herstelpad".



Riba e articulo di sr. Tjon, a bin reaccion di Hulanda, den persona di sr. Bosman, un miembro di parlamento di e partido VVD. Remarcable ta cu sr. Bosman a reacciona riba e articulo di sr. Tjon, riba facebook y na Top fm 95, sin keda al caso y insinuando cu Hulanda no tin autoridad pa por a interveni.



Ayera na radio por a tuma nota con sr. Tjon, den detayes y cu tur documentacion, a substancia e hecho cu Hulanda, segun e Laft, y atraves di Statuut, por a interveni. Apesar di esaki, sr.Tjon a confronta sr. Bosman cu e hecho cu tin documentacion cu den "Tweede Kamer" sr. Bosman mes a wordo informa cu e posibilidad di intervencion di parti Hulanda ta exisiti.



Pa loke ta trata e "Citgo-deal", un biaha mas atraves di documentacion, sr. Tjon a mustra cu esaki ta un responsabilidad mutuo y ta riba conseho di un "quick-scan" haci door di Hulanda, Aruba a firma un MOU pa cuminsa e negociacionnan. Y pa loke ta trata esaki den un debate na radio, sr Tjon a mustra sr. Bosman atraves di documentacion cu Hulanda a instrui Caft pa controla e desaroyo di e refineria y tene cuenta cu efectonan di esaki den e presupuesto.



Pa termina sr. Tjon a puntra sr. Bosman, "Si segun e, Hulanda no tin ningun responsabilidad pa cu e hecho cu e situacion bao supervision di Caft a sigui empeora, dicon sr. Bosman a reacciona riba un articulo cu solamente ta cuestiona functionamento di Caft y mal maneho di gabinete saliente?”



Un debate na radio caminda sr.Tjon na un manera hopi sarcastico y cu puntonan valido, den idioma Hulandes, a mustra sr. Bosman riba responsabilidad di Hulanda. Remarcable ta cu sr. Bosman no a trata di contradici sr.Tjon riba su ponencianan cu Caft a faya, pero solamente a bin bek riba e "quick-scan" di Citgo.



Pa termina sr. Tjon a splica cu como pueblo nos mester ta conciente cu algun luna pasa sr. Bosman tawata critica sr.Eman y awe e ta critica sra. Wever-Croes. Cueste loke cueste sr. Bosman kier laga mustra como si fuera cu Hulanda no tin ningun responsabilidad den esaki.

Laga nos no permiti pa nos diferencianan politico akinan na Aruba wordo usa pa dividi nos como pueblo. Laga nos tur mustra madures politico y exigi pa tur actor asumi nan responsabilidad, y esey ta inclui Hulanda.