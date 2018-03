Koninkrijk der Nederlanden op Aruba om tafel voor conferentie over aanpak huiselijk geweld

Vandaag en morgen komen delegaties uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Nederland, Saba, Sint Eustasius en Sint Maarten bij elkaar voor de conferentie ‘No Mas, No More’, over de aanpak van huiselijk geweld in het Koninkrijk. Het is voor het eerst dat alle (ei)landen van het Koninkrijk der Nederlanden bij elkaar komen om dit belangrijke onderwerp te bespreken. Doel van de conferentie, die door minister-president Evelyn Wever-Croes van Aruba wordt geopend, is om de aanpak van huiselijk geweld te versterken.

Huiselijk geweld is één van de grootste geweldsproblemen in onze samenleving. In de aanpak hiervan bestaan verschillen tussen de

bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustasius en Saba van Nederland en de landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten. Tijdens de tweedaagse werkconferentie op Aruba zijn alle landen vertegenwoordigd door mensen die in hun dagelijks werk in aanraking komen met huiselijk geweld, zoals hulpverleners (zorg, maatschappelijk werkers, opvang) politie, justitie , NGO’s en beleidsmedewerkers. Deze mensen nemen alle nationale actieplannen onder de loep en wisselen kennis en ervaringen uit over de aanpak van huiselijk geweld. Ook is er aandacht voor de samenwerking met justitie.

In het bijzonder wordt gekeken waar de landen meer gezamenlijk kunnen optrekken. “Alle (ei)landen kunnen iets meenemen van de aanpak van de andere (ei)landen. Maar het is vooral waardevol als we met alle partijen concrete stappen zetten in de richting van onderlinge samenwerking. Dat zou historisch zijn”, aldus Izalina Tavares, senior beleidsmedewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die zich bezighoudt met huiselijk geweld en als lid van de Nederlandse delegatie aanwezig is.