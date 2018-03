Sentencia a cay den caso grandi di actividadnan bancario ilicito y labamento di placa

Corte den prome instancia di Aruba a dicta sentencia awe den e caso penal Hamburg, den cual cuatro sospechoso a wordo persigui pa actividadnan bancario ilicit, labamento di placa, organizacion di transportenan di placa cash y keda sin controla identidad di e hendenan cu cual nan tabata haci negoshi. Dos di e sospechosonan a ademas wordo persigui pa posesion di arma di candela.

Huez den prome instancia a trata e caso contra e cuatro personanan aki riba 22 y 23 di januari 2018.



E sospechoso principal den e investigacion a wordo condena pa tur e hechonan.



E castigonan a cay mas abao cu e castigonan cu a wordo exigi tres siman pasa pa fiscal di husticia, pasobra huez tabata di opinion cu no tur e sumanan di placa cu Ministerio Publico a pone riba e citacion, a wordo comproba.

Tres di e cuatro sospechosonan mester bay inmediatamente back pa KIA.

Alavez e sospechoso principal a perde un inmobilario, un vehiculo di luho y un suma grandi di cash cu a wordo tuma den beslag.

Cerca dos otro sospechoso a tuma un suma di 2,1 miyon florin den beslag. Belasting a keda cu 1,8 miyon florin di esey y e resto nan a perde.



E sospechoso principal a wordo condena pa un castigo di prison di 30 luna di cual 12 ta condicional, y un tempo di prueba di 3 aña. E dos otro sospechoso a wordo condena pa 18 luna di cual 6 ta condicional. E di cuatro sospechoso a haya un boet.



Ministerio Publico ta satisfecho cu e sentencia, pero lo studia nan mas aleu.

E caso Hamburg a cuminza na September 2014, tempo cu for di un investigacion di droga a bin sali na cla cu e sospechoso principal tabata cambia placa pa e sospechosonan di droga of tabata manda cen pa exterior pa nan.