Dia Internacional di Hende Muhe 2018

Playa Linda ta reconoce e contribucionnan di su staff cu ta abundá di hende muhe



ORANJESTAD – Durante un paseo casual rond di Playa Linda Beach Resort, huespednan lo topa varios hende muhe entre su staff altamente entrená pa ofrece un experiencia positivo durante nan estadia vacacional. Mientras cu henter e team di Playa Linda ta remarcabel pa nan talentonan, e hende muhe balente y trahado, tanto na e frente como e parti tras di cortina di e resort, merece un elogio particular durante Dia Internacional di Hende Muhe e luna aki. Nan contribucionnan por ser sintí durante di e resort su operacionnan diario, como tambe durante di su plannan di termino largo pa mantene su posicion top den timeshare y un resort favorito na Aruba. Playa Linda ta particularmente orguyoso di su miembronan di staff, cu mas di mitar, den posicionnan gerencial y supervisorio, ocupa pa hende muhe.



Playa Linda ta afortuna pa tin tantisimo, asociado femenino asombroso den cada departamento y na tur nivel – for di nivel basico, te na gerencia, y incluso den representacion di hunta di directiva. Na nivel ehecutivo, Director di Finansas Anne Brinkman y Director di Operacion Sulaika Kelly ta entre senior staff cu ta yuda tanto manehá como avansa e curso di exito di e resort, trahando hunto cu Chairperson di Cooperative Association Angela Guarino. Otro ‘movers and shakers’ na e resort ta inclui Managers Lisette Ras (Reservations), Katie Simon (Front Office), Pauline Dijo (Guest & Members Relations) y Yvette Tromp (Concierge), y Assistant Managers Shurayma Dania (Loss Prevention) and Aida Marquez (Front Office). Supervisors tin ainda mas hende muhe impresionante, resaltando Maureen Wong (Purchasing) y Valery Laclé (Activities).



Mustrando nan fortalesa, en particular, den Departamento di Housekeeping, e representacion femenino ta abundante, unda Executive Housekeeper Ingrid Todd y Housekeeping Assistant Manager Nigaima Ascencion, ta liderá e departamento mas grandi di e resort, cu e ayudo di shete supervisor, di cual tur ta hende muhe.



“Nos no ta diferente for di cualkier otro resort unda nos ta enfoca riba calidad, limpiesa y servicio na cliente, sinembargo, nos ta sobresali den identificá y fomentá abilidadnan individual y den permiti asociadonan desaroyá den posicionnan di liderasco,” asina Director di Operacion Sulaika Kelly a splica. “Nos asociadonan femenino ta na abundancia aki pasobra nos ta reconocé y sostené e forma di traha di cada individuo den un ambiente cu ta mas cooperativo enbes di competitivo.”



Door di confia igualmente den tanto su asociadonan masculino como feminino, y door di recompensá e prestacionnan di mas halto, Playa Linda a haña su receta pa exito. Playa Linda Beach Resort a gana e RCI Gold Crown Award pa bintiseis aña consecutivo y ta posee e codiciado Interval International Premier Status. Playa Linda Beach Resort ta tambe un resort ISO 14001-certifica. Riba Dia Internacional di Hende Muhe, Playa Linda ta felicita tur hende muhe trahado riba e isla, y particularmente su asociadonan femenino, kende nan contribucion tabata esencial pa consolidád su reputacion como un resort di un comunidad central y stima.