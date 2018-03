Choller ta usando un tecnica di piscamento pa horta paña for di pacus

Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di ladronicia estilo piscamento na Under Armour na Caya G.F. "Betico" Croes, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un testigo a mira con un choller tabata piscando paña cu un waya fini for di pafor pa saca e paña anto e persona aki a hala su atencion y e choller a medio gruña y despues a core bay. Polis a haya e descripcion di e malhechor y a sali busk'e rond pero no a encontre