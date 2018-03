Guarda costa di Caribe a haya curpa sin bida di un dama cu a bay snorkel na Bonaire

Het Reddings –en Coördinatie Centrum (RCC) van de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) ontving gistermiddag, 8 maart omstreeks 17.30 uur een melding vanuit Bonaire dat een snorkelaarster vermist werd ter hoogte van Sabadeco. Het betrof een vrouw die was gaan snorkelen met haar man. De kustwachthelikopter werd gelijk ingezet om een zoekslag te maken. Het maritiem patrouillevliegtuig van KWCARIB werd ook naar het zoekgebied gedirigeerd. Helaas moest de zoektocht vanwege invallende duisternis, rond 20.00 uur gestaakt worden. Een drift marker bouy (DMB) werd in het water gegooid op de plek waar de snorkelaarster als laatste was gezien. Met behulp van de DMB krijgt men een betere indicatie in welk gebied moet worden gezocht.



De volgende ochtend werd bij het eerste daglicht de zoektocht voortgezet en werd het lichaam van de snorkelaarster gevonden ter hoogte van landhuis Karpata. Ze vertoonde helaas geen tekenen meer van leven. Een bemanningslid van de helikopter bleef bij het stoffelijk overschot totdat de lijkenschouwer ter plekke was en het lichaam werd overgenomen.