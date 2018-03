Accionnan pa cu e “Sargassum weed”na e costa norte di nos isla

Aruba tambe a haya e su mes confronta cu e exceso halto di e efectonan di e “Sargassum weed”. For di diahuebs DOW a cuminsa na asigna diferente ploegnan pa cuminsa cu e limpieza. Te cu awor e costa noord ta e parti mas afecta. Tambe tin ploegnan cu ta den e area di Eagle Beach y tambe Palm Beach cu ta percura pa elimina e “Sargassum weed” cu tambe ta afectando e area aki, pero esaki no ta na un cantidad grandi manera e parti di costa noord di Aruba.

Accionnan cu ta bay tuma den e proximo dianan pa cu e efecto di e “Sargassum weed” ta:

1- Limpieza di tur e beach y bocanan caminda cu hendenan ta landa. Lo zorg pa e beachnan aki ta liber di e “Sargassum weed” pa asina esunnan cu kier haci uzo di e beach por disfruta di esaki.

2- Limpieza di e beachnan caminda cu turtuganan sa bin traha nan neishi. Pa di e punto aki DOW ta tene na cuenta cu na e beachnan aki nan lo no por haci uzo di ekiponan pisa, ya cu esaki por causa un efecto no positivo cual lo por stroba e turtuganan di traha nan neishi.

Lo sigui monitor e beach entre Arashi te cu Punta Brabo pa den caso cu e coriente di lama cambia, si e “Sargassum weed” lo yega na un cantidad grandi na e beachnan di e area aki.

Pa motibo di siguridad di e ser humano pa locual ta e bocanan caminda cu ta solamente baranca of caminda cu e beach no ta di santo blanco pero e ta di piedranan, lo no wordo haci limpi. Lo laga esakinan pa naturalesa mes haci su trabou.



Ayudo di Boluntarionan

E cantidad di “Sargassum weed” cu a yega nan e costa di Aruba ta un cantidad hopi grandi y pa e motibo aki ta premira cu lo ta bay tin mester di boluntarionan pa yuda cu e limpieza. Pero pa cu esaki lo haya mas informacion den transcurso di otro siman.



Tur e instancianan concerni lo keda monitor e situacion y cualkier cambio of informacion adicional nos lo suministra esaki via prensa pa e comunidad di Aruba.