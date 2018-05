Studiantenan di ultimo aña di IPA cu exposicion di nan proyecto social pa publico

Den cuadro di finalisacion di e estudio pa bira maestro di scol e studiantenan di Instituto Pedagogico Arubano (IPA) di ultimo aña mester haci un investigacion y un proyecto social. E investigacion ta pa nan tesina di finalisacion di estudio (afstudeerproject) y e proyecto social ta na bienestar di un instancia, grupo of comunidad en general. Di e delaster aki nan mester haci un presentacion cu ta forma parti di e examen final. E presentacion lo ta den forma di un exposicion caminda nan ta presenta nan proyecto na e docentenan di IPA, e instancianan y na publico en general. E proyecto social ta hopi importante den cuadro di e desaroyo como docente y “agente social”, esta como persona clave den nos comunidad Arubano cu ta participa y contribui activamente den e desaroyo social y cultural di nos pais. E aña aki nos studiantenan ta presenta varios proyecto y topico interesante cu nan a elabora y traha riba nan conhuntamente cu e instancianan social na Aruba. Algun di e instancianan aki ta entre otro SMAC, Stichting Casa Cuna Progreso, Reach your goal foundation, Imeldahof, FPNC, Donkey Sanctuary Aruba y Stichting Rancho.





Aki nos ta duna un bista di e studiantenan y e topico di nan proyecto social cu nan lo expone:



• Karin Berkemeyer y Jessica Franken: Vrijwilligerswerk bij Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba "Cuanto tempo bo por duna di bo tempo" - SMAC

• Raina Wester y Joann Genser: "Buki di bida" - Stichting Casa Cuna Progreso

• Ana Velez y Sharifa Kabir: Het professionaliseren van de cursus Leider Sportieve Recreatie - Reach your goal foundation​

• Christine Weyman: "Iedereen heeft recht op een goede nachtrust" - Imeldahof

• Gisette Trimon y Maria Alexandra Fingal: Op weg naar een betere samenleving - FPNC

• Angene Croes y Amy Richardson: Vrijwilliger bij Donkey Sanctuary - Donkey Sanctuary Aruba​

• Aymara Franken y Marcia Gomes: Ban Preserva nos Herencia Cultural Immaterial di Lama: tradicion di boto.- Stichting Rancho



E exposicion di e proyectonan social ta habri pa publico diaranson dia 9 di mei di 2or di atardi pa 6or di anochi den Sala Madonna Stephens na IPA. Tur educador y interesado ta keda cordialmente invita pa asisti na e exposicion interesante aki di nos studiantenan.