Wega di Raspa Y Gana Gold Rush tin UN premio mayo di 100 mil florin mas

ORANJESTAD, Aruba – 8 di mei, 2018: Lotto, e loteria di Aruba ta desea di informa henter pueblo di Aruba cu e wega di Raspa Y Gana, Gold Rush, tin 1 premio di 100.000 florin ainda pa wordo raspa y gana! Esaki ta e wega cu premio mas grandi cu Raspa Y Gana a yega di introduci den historia di Lotto na Aruba.



Recientemente un persona a gana e prome premio mayo di Gold Rush, pero shonnan, tin un premio mayo mas eyfo. Asina ta, abo tambe purba bo chens cu e wega di Afl. 10,- y asina bira ganado instantaneo di

Afl. 100.000,-!



Gold Rush ta obtenibel cerca e gran mayoria di rebendedo di weganan di Lotto. Purba bo suerte y kisas abo por bira e di dos ganado cu ta raspa y gana 100.000 florin! Con pa hunga ta masha facil mes, djis iguala cualkier di BO NUMBERNAN cu cualkier NUMBERNAN GANADO y bo ta gana e premio. Tambe bo por Raspa y Gana cu e parti di BONUS; Si bo revela e simbolo di Afl. 50,- of Afl. 100,- of un Afl. 500,-, den e seccion di bonus, bo ta gana e suma menciona instantaneo.



Cumpre, raspe y gana e otro premio di 100 mil florin di Gold Rush!



Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto Di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.