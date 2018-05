ELMAR TA COBANDO SU MESUN GRAF, NAN TA KITA CORIENTE DEN VECINDARIO SIN AVISA

OPINION: Poco poco mas y mas nos tur por ripara cu Elmar kier coba su mesun graf, NAN NO TIN RESPET PA SU MESUN CLIENTENAN! Nan ta basa nan mes cu su clientenan lo ta abonadonan di e corantnan di nan escogencia y nan clientenan lo mester ta abonado of cumpra e corant di nan escogencia pa asina informa su mesun clientenan cu nan lo interrumpi suministro di coriente asina lubidando cu ta cliente di Elmar nan ta y no di un of otro medio. E criminalnan aki a kita e coriente sin previo aviso di e interupcion aki na su mesun clientenan aki cu NO a keda nada contento. ABUSO!