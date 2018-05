A pidi informacion riba radar di polis pa pone funciona atrobe, mientras cu ayudo di Marina Real ta algo temporal segun Minister Bikker

Actualmente tin e walradar cu Kustwacht ta uza ci ta pa Aruba, Corsou y Boneiro segun Minister Bikker. Pero na 2011 cuerpo policial tabatin su mesun radar cu a stop di funciona. Relaciona cu e radar di polis, Minister Bikker a bisa di ta habri pa soluciona esaki y pesey a haci un apelacion na Hefe di Polis pa busca informacion riba e gastonan envolvi pa reactiva e radar di polis atrobe. E walradar cu tin actualmente ta funciona bou di e cooperacion cu kustwacht y pa esunnan cu kier haya mas informacion por bay riba nan website y nan jaarverslag di 2016 pagina 5 por mira cu ta menciona e walradar ta funciona segun Minister Bikker. Pa loke ta declaracion haci di parti Parlamentario Sr. Rocco Tjong referiendo e opcion riba servicio di Marina Real Minister Bikker tabatin su reaccion. Segun e mandatario, e personanan cu a yega Aruba ilegal via costa cu artefactonan militar y basicamente nan ta handgranat, a pone cu el a haci un apelacion na Prome Minister pa pidi Marina Real pa ayudo pa algun ora y dia. Cu nan ayudo por mustra cu Marina Real t'ey pa duna asistencia riba diferente area. Den pasado Marina Real a yega di yuda den algun caso manera esun di e dos rumannan na luna di November y tambe un par di tempo pasa a logra gara un cantidad di mas cu 300 kilo di cocaina. Marina Real ta yuda y bay bek nan base. Pero ora cu a tuma nota cu tin artefacto militar ta yega costanan di Aruba, e caso aki a bira poco mas serio. Solamente imagina si e persona ilegal aki den persecucion cu polis a dicidi di tira un di e artefactonan aki riba un miembro di cuerpo policial. E intencion no ta pa kita tarea for di ningun hende pero solamente pa algun ora yuda den cierto situacion segun e mandatario. E ayudo militar no ta for di awor pero di basta tempo caba y na varios ocasion Marina Real conhuntamente cu KPA y Aduana a yega di vigila Aruba su costa den un caso di extradicion. Minister Bikker ta kere cu henter e preocupacion di e parlamentario ta un mal comprondemento pasobra e intencion no ta pa kita tereno over di cuerpo policial. Esaki no ta e caso pero mas bien un opcion cu semper ta existi. Minister Bikker tin su preocupacion si mira con e situacion ta na Venezuela y e artefacto militar cu a drenta Aruba, ta mustra cu militarnan aya lo ta perdiendo cierto arma hopi pisa y ya caba esaki ta yega Aruba su costanan. Un situacion asina ta pone cu por haci uzo hopi cortico di un par di ora of dia di Marina Real. E declaracion di Sr. Tjong ta di lamenta debi cu no a busca informacion riba esaki. Minister Bikker a bolbe pone bon cla cu den consulta cu Minister President el a haci e peticion aki y no ta un decision cu el a tuma riba su mes. Segun Minister Bikker mirando cu ta un gobierno den coalicion semper tin bon contacto y semper su porta ta habri pa splica cualkier preocupacion. Na hopi ocasion Minister Bikker ta consulta pasobra e sa cu e no por sa tur cos specialmente ora ta trata temanan di cuerpo policial y siguridad etc. y ta consulta tambe cu Sr. Rocco Tjong di cual e ta hopi agradecido pasobra e sa duna su remarcanan hopi constructivo. Pa minister Bikker loke a pasa a pasa, y e ta un persona cu ta wak pa futuro. E peticion pa haya ayudo di parti Marina Real no ta algo structural pero ta un opcion. Tempo cu a bay campaña a pidi pa kier un parlamento critico y siguramente Minister Bikker ta respeta Parlamento pa expresa esaki. Ta bon pa tuma contacto prome pa asina evita cu por tin mal comprondemento cu por hiba na expresionnan eroneo.