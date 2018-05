Otro chofer ta accidenta na e rotonde Sasaki, esaki pa falta di illuminacion y indicacion

Diaranzon madruga ora cu roadservice tabata atendiendo un accidente na e rotonde Sasaki nan a scucha un sonido di impacto fuerte. Ora cu a sali for di nan Van nan a descubri cu un otro accidente a sosode na e rotonde‎ y un hende tabata keha di dolor y a pidi presencia di polis y ambulans, mesora a dirigi esakinan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chofer di e Suzuki Jimny cu tabata bini di nort debi na falta di indicacion y illuminacion no a ripara cu e tabata yegado e rotonde y ela purba desvia pasobra tabata tin e Mustang di e accidente net poco prome ainda eynan y debi na e kitamento ela kentel. E chofer di e Suzuki tabata keha di dolor na su schoudernan pero na yegada di e ambulans nan a atende pero e no tabata desea ni bay cu e ambulans ni haya nan atencion. E ambulans a sigui su caminda e chofer a keda dolor di schouder pero ela bisa di cu si su mes e lo bay su dokter di cas.