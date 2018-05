Dama chofer‎ a bay sali for di cura di cas net ora un brommer tabata bini y esaki a bay dal riba dje

Diaranzon mainta tempran a drenta informe di un accidente herida na Santa Martha, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya na e sitio a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un brommer. E dama chofer di e Nissan Sentra a bay sali for di cura pa bira bay nort net na e momento cu un e brommer Suzuki MFA 1148 tabata bayendo zuid y a bin dal den banda di e bumper patras. Debi na e impacto e motociclista a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Pa añas e habitantenan di e casnan eybanda tin e dilema di e bochtnan cerca di nan cas y ta peliger cada biaha cu nan bay sea drenta of sali for di nan cura.