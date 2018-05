Resumen di e trabaonan haci pa e flex-team di polis durante siman 17 23 pa 29 di april 2018

Overzicht Flex-Team week 2018-17, periode 23 april t/m 29 april 2018.



Gedurende afgelopen week werd weer landelijk gerichte surveillance gehouden.

Bij aantreffen van samenscholing ter hoogte bekende plaatsen zoals Manuelitos, Hotel Bacarat (gesloten), volkswoningen Noord, Madiki, volkswoningen Seroe Patrishi werd weer hardhandig aangepakt.

Lokaliteiten als Lekker, De Olde Molen en Cas Casuela, werden gecontroleerd en ervoor gezorgd dat na de sluitingstijd iedereen van daar zo snel mogelijk naar huis gaan.



Samenscholing te Eagle Beach:

Alle groepen dat gedurende de nachtelijke uren ter hoogte Eagle Beach stonden, en bezig waren met het nuttigen van alcoholhoudende drank en luide muziek aan hadden werden aangesproken en verwijderd. En degene van wie wij enige verdenking hadden werden gecontroleerd. De groepen blijven zondag avond tot laat in de avond met luide muziek daar rond hangen. Tot 23:00 uur wordt muziek op een lage volume getolereerd.



Samenscholing op de parkeerplaats van The Village.

Alle groepen dat gedurende de nachtelijke uren op de parkeerplaats van The Village stonden, en bezig waren met het nuttigen van alcoholhoudende drank werden aangesproken en van de plaats verwijderd. En degene van wie wij enige verdenking hadden werden gecontroleerd.

Afgelopen weekeinde was het niet zo druk. Had te maken met Flip Flop evenement.



Verkeerscontrole met motorunit.

Op donderdag 26 april 2018 werd samen met het personeel van de Motorunit in het rayon Noord een verkeerscontrole gehouden. In totaal werden 42 auto’s gecontroleerd. Er werden 13 processen-verbaal aangezegd

Aanhouding twee vreemdelingen ter hoogte veld RCA.

Op zaterdag 28 april 2018 omstreeks 23:00 uur zagen wij een grijze Hyundai Accent over de Kamerling- Onnestraat. Deze miste een achter verlichting. Ter controle op de naleving van de bepalingen nopens de Landsverordening Wegverkeer werd voornoemde p.a. ter controle gestopt. De bestuurder en mede- inzittende waren Spaans sprekend. De bestuurder had geen geldige rijbewijs en kon geen adres geven. De mede inzittende had verschillende namen opgegeven. Personeel IASA werd in kennis gesteld en kwam ter plaatse en nam de vreemdelingen geboren te Venezuela ter controle mee.

Later bleek dat beide als toerist Aruba binnen waren gekomen en opzettelijk achter waren gebleven.

De grijze Hyundai Accent werd op slot gedaan en aan de kant van de weg ter beschikking van de rechtmatige eigenaar gelaten.



Aanhouding M. ter zake L.V.M.

Op zondag, 29 april 2018, omstreeks 01:45 uur, bevonden wij, verbalisanten, ons op surveillance op de Caya Francisco D. Figaroa ter hoogte “Yen Yen Restaurant”. Ten noorden van “Yen Yen Restaurant” zagen wij een gele Nissan, model March .Het betrof een auto met het stuur aan de rechterzijde. Naast voornoemde auto stonden enkele personen. Er zat een manspersoon achter het stuur. Op dat moment waren er geen enkele personen in de directe nabijheid van voornoemde groep personen. Wij verbalisanten kregen een sterke geur van verbrandde marihuana dat uit de omgeving waar de groep stonden, kwam. Ik scheen met mijn zaklantaarn op de bestuurder van voornoemde auto. Ik zag dat de bestuurder iets onder zijn zitplaats trachtte te verbergen. Dichterbij gekomen trof ik naast de bestuurder portier op de grond een half gerookte marihuana sigaret. Vanuit de auto kwam een sterke geur van verbrandde marihuana. De bestuurder werd verzocht om van uit de auto te stappen. Onder de bestuurder zitplaats trof ik een creamachtige vakje met daarin een hoeveelheid op marihuana gelijkende kruiden en een goudkleurige marihuana maler met daarin een hoeveelheid op marihuana gelijkende kruiden. De aangetroffen verdovende middelen, goudkleurige marihuana maler en de half gerookte marihuana sigaret werden in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen.

Aanhouding verdachte: In verband met het vorenstaande werd de verdachte die op gaf te zijn genaamd M. geboren op Aruba ter plaatse, ter zake overtreding van de bepalingen van artikel 4 van de Landsverordening Verdovende Middelen aangehouden.



Vechtpartij te Emotions Nigth Club.

Op zondag 29 april 2018 omstreeks 03:40 uur dirigeerde de dienstdoende centralist van de sectie Central Post verschillende surveillance eenheden naar Emotions Nigth Club voor een vechtpartij waar er mogelijk een wapen bij betrokken was.

Ter plaatse gekomen was de surveillance eenheid district 1 bezig met de betrokkenen. Ik zag een vrouw dat op dat moment de collega van de sectie surveillance District 1 meerdere malen aan uitschelden was. De collega vorderde haar meerdere malen om weg te gaan om meer problemen te voorkomen. De vrouw bleef schreeuwen en zocht problemen met een bewaker van “Emotions Night Club”. Gezien de wijze waarop zij reageerde, verkeerde zij zeer waarschijnlijk onder de invloed van een of andere bedwelmende middelen. Vervolgens zag ik de vrouw werd aangehouden. Ik ging V. bijstaan om de vrouw veilig te stellen in afwachting van de overvalwagen om haar ter voorgeleiding naar de politiewacht te vervoeren. De verdachte had de transport boeien achter haar rug. Ik hield de transport boei vast om te voorkomen dat de verdachte weg zou lopen. Zij was non coöperatief. Zij bleef in allerlei richtingen te trekken en te rukken en bleef niet op één plaats staan. In verband hiermede had Ik verdachte tegen het portier van een dienstwagen geleund en bleef haar vasthouden om haar onder controle te houden. Vervolgens begon de vrouw mij met haar voet waar zij hoge hakken aan had, verschillende malen tegen mijn linker onderbeen te trappen. Door de handelingen van de verdachte raakte ik gewond en onderving hevige pijn aan mijnlinker onderbeen. Ik zei tegen haar om mij niet te schoppen. De vrouw begon mij meerdere malen uit te schelden. Hier kwam een collega en samen met deze collega werd de verdachte tijdelijk in de Dienstwagen geplaats in afwachting van de transport wagen. Terwijl de collega’s de verdachte meenamen spuugde zij verschillende malen in mijn richting. Ik moest uitwijken om te voorkomen dat haar speeksel in mijn gezicht terecht kwam.

De verdachte gaf op te zijn genaamd: K.M. geboren in Colombia.



Controle Flip Flop Festival 2018.

Op zaterdag 28 april 2018 werd tussen 22:00 uur tot en met 04:00 uur werd rijdend toezicht gehouden rond Emotions Nigth Club. Tevens waren wij ook bij de melding van de vechtpartij waar een raam van een patrouille wagen vernield werd.

Verder waren er geen bijzonderheden.



Controle.

Herhaaldelijk werden enkele bekende plaatsen gecontroleerd. Deze controles zullen tot nader order door gaan.



Spotcheck controles:

Hier werden verschillende auto’s gecontroleerd en kleine hoeveelheden marihuana, zakjes cocaïne, enkele cocaïne steentjes, scharen, messen, marihuana malers werden aangetroffen en inbeslaggenomen.



Weekoverzicht: Week 2018-17, periode 23 april t/m 29 april 2018.

Totaal 105 controles verricht.

Afgelopen week waren er 3 aanhoudingen.





Twee ( 2 ) ter zake L.T.U.

Een ( 1 ) ter zake L.V.M.