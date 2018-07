Booshi Wever di UPP: PARLAMENTO MESTER EXIGI CLARIDAD RIBA SITUACION NA SERLIMAR AWOR Y NO NA AUGUSTUS!

Tur disputa por lo general conoce un ganador y un perdedor, pero den e caso di e cancelacion di e debate cu mester a tuma lugar den parlamento encuanto e tarifa cu gobierno kier a implementa ya caba desde 1 di juli 2018, ta cla cu gobierno a resulta di ta e gran perdedor y principalmente e miembronan den gobierno y parlamento di MEP. Y un biaha mas a keda prueba cu e STEMPELPARLEMENT a bin pa keda. Den un carta dirigi na Parlamento fecha dia 5 di juli 2018, premier E. Wever-Croes ta admiti cu Conseho di Ministro a bay di acuerdo dia 26 di juni 2018 pa implementa un tarifa nobo pa recohemento di desperdicio dia 1 di juli 2018, a sabiendas cu ya caba parlamento a bay di acuerdo pa aloca 5.4 miyon florin extra den e presupuesto di 2018 pa cubri gastonan di Serlimar. Esaki sin cu tin un plan integral. Asina nos ta goberna nos pais? Con bin cu apenas tres luna despues cu e presupuesto a wordo entrega na parlamento a bin constata ya caba cu e placa no lo a yega pa 2018? E contesta ta facil. Placa no ta yega pa tur e “sprookjes” di e minister Otmar Oduber. Parce cu e ta sigui e mesun scenario na Serlimar cu ela usa na ATA sui generis cu e unico proposito pa haña e poder absoluto den e compania y di e forma ey por "wheel and deal" na su antoho cu e fondonan disponibel. Nos a menciona caba con a hinca un grupo grandi di trahador den Serlimar (por lo menos 20 hende), rehabilita un campañador fiel y nombra un miembro di partido como e di dos directora. Y a bai den un procedura di un "fixed-bidding" pa 22 truck cu no ta necesario. Aki e asunto no a caba sinembargo. Asina cu a logra convence parlamento pa 5.4 miyon florin extra pa Serlimar a cera deal cu un sponsor grandi di POR pa huur e edificio na unda DTI tabata situa. Pa colmo for di prome cu a cera e pacto di gobernacion Otmar Oduber ya caba a anuncia di lo bay escohe pa un incinirator cu lo costa pueblo entre 150 pa 200 miyon Dolar. Sin papia di e 18 miyon florin pa aña, di e gastonan di operacion pa esaki. Anto kier bin pretende cuno tin "bid-fixing"?? Mientras cu tur hende ta papia di e tarifa, nos ta lubida tur e asuntonan aki. Y

na momento cu prome minister a sali afo y bin admiti cu dia 26 di juni Conseho di Minister a bay di acuerdo cu e tarifa, defacto Conseho di Minister ta mustra tambe cu nan ta para tras tur loke cu minister Otmar Oduber a bin ta haci rond di dump y di Serlimar. Pasobra e cobramento di un tarifa ta juist pa caba di cubri tur e malgastamento di placa cu e maneho cu ta ser hiba na e momentonan aki. Ora cu parlamentarionan di MEP a hinca den nan cabes pa cuestiona su maneho, e minister cu no ta acepta “tegenspraak” a orchestra un accion di e trahadornan di Serlimar cu ayudo di e directiva di Serlimar como tambe door di e fiel campañador cu ta shopsteward di Seppa y door di STA. Intencion lo tabata pa probablemente intimida e parlamentarionan y evita cu su plan lo no por a continua. Otmar a instiga, cu colaboracion di e sindicatonan Seppa y STA, cu parlamentarionan di MEP lo kier a beneficia un compania priva. Lamentable ta cu ni e sindicatonan ni e trahadornan ta na altura cu ta e mesun minister aki ta esun cu a beneficia e compania priva totalmente. Menos di un luna como minister, dia 17 di december, ela saca un decreto ministerial na unda e ta benificia Ecogas enormemente y pa completa e mega-deal aki e ta yega na un acuerdo, cu mesun Ecogas, na unda miyones di florin lo bay lora. Ta p'esey mester bin un Serli-bank? Na unda elo por manipula su harlekinnan tanto den e gerencia como den e Hunta di Supervision? Na unda e otro sindicatonan a keda cu tin un miembro den e Hunta aki? Unda e doñonan di trabou ta? Nan tambe tin un miembro eyden. Den e carta pa parlamento Minister-President a priminti cu durante tratamento di presupuesto 2019 lo bin cu mas informacion riba funcionamento y gastonan di Serlimar. Mi no ta kere cu parlamento mester warda te ora cu esaki sosode. E ta di suma importancia cu e parlamentarionan haci un apelacion riba gobierno pa di awor caba laga haci un investigacion independiente di e gastonan di Serlimar di e ultimo añanan (cuenta anual) como tambe exigi un plan integral di maneho di desperdicio y kico ta premira cu e gastonan lo bay suma incluso e plannan pa bay yuda amigo- y financiadornan di POR ta bay costa. Mester tene cuenta cu nos tin un situacion financiero precario cu no tin lugar pa bay hunga Sinte Klaas, yenando saco di e miembronan di e cartel. E ehercisio aki cu por cuminsa awor caba, lo por evita discordia y accionan orchestra door di e minister atrobe.

Booshi Wever

Lider partido UPP

6 juli 2018