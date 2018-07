Relato di e exitoso Small Business Event

ORANJESTAD - Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria/IDEA conhuntamente cu Ministerio di Finanzas, Asuntonan Economico y Cultura a organisa e “Aruba Small Business Event 2018”, The New Era of Entrepreneurial Development, cu a tuma lugar na Renaissance Convention Center, riba diahuebs 21 di juni 2018. E evento aki a trece hunto negoshinan chikito y mediano, empresarionan nobo, representantenan di Universidad di Aruba, posibel inversionistanan y representantenan di sector publico.



Na inicio di e dia Minister di Finanzas, Asuntonan Economico y Cultura, sra. mr. Xiomara Ruiz-Maduro, a presenta accionnan claro pa yega na un scenario optimal pa e sector empresarial. Durante Sra. mr. Ruiz-Maduro su presentacion, el a enfoca riba e desaroyo di actividadnan economico nobo, banda di e sector turistico, cu lo por conduci eventualmente na diversificacion di nos economia. Esakinan ta seis area (Promising Sectors) cu gobierno di Aruba lo elabora riba dje den e proximo lunanan.

E seis sectornan ta lo siguiente:

• Sector di agricultura cu por stimula pa brinda fruta y berdura di calidad na consumidornan local y tambe agricultura cu e aspecto medicinal y “wellbeing” cu por bend’e riba mercado rond mundo (p.e. Aruba Aloe);

• Sector di educacion pa Aruba su institutonan pero tambe institutonan nobo por asocia cu institutonan renombra, pa Aruba por brinda cursonan di renombre na nos studiantenan local y regional;

• Sector logistico, mirando cu Aruba su waf y aeropuerto ta cumpli cu standardnan internacional, nos por brinda seguridad na comercio;

• Sector di industria creativo: esaki ta inclui arte, musica, publicidad, architectura, diseño y moda etc;

• Sector di economia di conocimento basa riba solucionnan pa retonan na nos isla; den e sector aki por pensa riba e Economia Circular cu e componentenan di reduci, re-usa y recicla. En particular por pensa riba actividadnan comercial den “waste to energy” y “waste-reduction”.



Despues tabata tin presentacion di representante di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, sra. Sharon Meijer-van der Linden cu a sigui elabora riba accionnan concreto cu sector publico y priva mester tuma pa drecha e clima empresarial na Aruba. Ta menciona e puntonan aki den e nota di maneho, “Entrepreneurs Policy for Aruba 2018-2021”. Sr. Daniel Corsen a sigui na delinea e importancia di negoshinan chikito y mediano den un economia di un isla manera Aruba y pa nan sobrevivi, mester mira mas leu cu cifranan comercial. Enfoke riba liderazgo, e ser humano, strategia y partnership ta crea balornan cu por fomenta innovacion y creatividad. E pensamento aki ta tras di e “Best in Business Award” di Guardian Group Fatum, di cual e nominadonan pa 2018 a wordo presenta.



For di exterior a presenta, sr. John Sandiford (Antonio Media y Founded by All-Project Manager) for di Eindhoven, sra. Gonneke van den Kieboom (WOW! Innovation, Marketing and Communication y Creative Lab Curacao) for di Corsou y sr. Meade Malone (Forge) for di BVI Tortola. Di Aruba a presenta sr. Kawish Misier, Vice Presidente di directiva di Camara di Comercio y Industria y sra. Soña Velthuizen, Directora di Camara di Comercio y Industria. Tur e moderadornan aki a presenta riba e topico di ‘Business Incubation’. Un concepto pa trece empresarionan cu conocimento y experiencia hunto cu empresarionan nobo pa asina intercambia di conocemento y mehora e cifranan di negoshinan chikito y mediano cu ta exitoso despues di 3 aña.



For di Universidad di Aruba tambe a presenta sr. Bauke Feenstra, sr. Eric Mijts y sra. Deborah Alexander cu a enfoca riba e oportunidadnan cu Universidad di Aruba kier brinda na studiantenan cu talento empresarial. Por pensa riba colaboracion cu studiantenan di otro universidad na Groningen, colaboracion cu Idea pa conecta studiantenan cu empresarionan cu mester sosten y colaboracion cu mentornan di nos comunidad di Aruba cu conocemento riba comercio na Aruba.



Den e sesionnan interactivo, participantenan por a discuti e temanan presenta cu e panel. Hunto a discuti maneranan pa e modelo innovativo di ‘Business Hubs’ por transforma e economia di Aruba den un era nobo di desaroyo empresarial. Den e evento aki, e in put di e participantenan y ideanan tambe a conta sigur pa tene cuenta cune pa cu e era nobo di desaroyo empresarial.



Entrada tabata completamente gratis y e sala di Renaissance Convention Center tabata completamente yen.



E evento aki a duna e participante oportunidadnan grandi pa haci rednan importante cu lo por tin bon beneficio pa nan negoshi y pa nan futuro y tambe pa desaroya nan capacidad empresarial.



Sinembargo Departamento di Asuntonan Economico no ta para keto y ta presenta e siman di 9-13 di juli 2018 e continuacion di e Aruba Small Business Event 2018, cu ta e Business Week 2018. Durante e siman aki Exprodesk lo brinda workshopnan relevenate pa e empresario cu tin interes pa exporta. Pa mas informacion por acudi na e pagina di Facebook di Exprodesk.



Departamento di Asuntonan Economico/IDEA ta gradici COSME Team, especialmente sr. Hans Verschoor pa su inmenso sosten den e Aruba Small Business Event. Tambe nos ta gradici nos team di Departamento di Asuntonan Economico pa nan tremendo trabou y tambe nos stagiairenan, sr. Edward Erasmus, studiantenan di UA, nos moderadornan local e internacional, y nos partnernan cu a share booth durante e evento aki: KvK, ARINA, Qredits, Idea, Exprodesk y SDG team.



Pa esnan cu no a logra asisti na e evento, por wak e video di evento aki completo riba nos Facebook Page: ‘ArubaSmallBusinessEvent’.