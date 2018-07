Awe Diasabra atardi ta habri oficialmente Lobby Cocktail Lounge na Palm Beach!

Lobby ta habri na Palm Beach oficialmente pa publico awe diasabra for di 5 or di atardi y ta sera 3or di madruga den fin di siman y e otro dianan te 1or. Aki bo por sinta y disfruta di un delicioso cuminda den un ambiente ameno y agradable. Lobby a tene un soft-opening unda nos colaborador por a presencia y disfruta di e lugar cual sigur lo bay ta e sitio pa bay pasa un bon ambiente. Aki por mira algun imagen di foto y video di e soft-opening aki. Nos di awe24.com ta manda palabra felicitacion y di exito na e propietarionan, gerente, staff y personal cu nan elegante lugar. Lobby ta ubica unda antes tabata Señor Frogs na The Village na Palm Beach. Bin pa boso tambe experencia Lobby!