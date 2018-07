Accidente cu hende herida ora un auto a bay haci un U-Turn dilanti pick-up cu tabata bini su tras

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida pariba di Ruiz Take Away na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chofer a bay tuma un U-turn pero no a tene na cuenta cu e pick-up cu tabata bini y esaki a bin dal riba dje fuertemente. E impacto fuerte aki tabata net na banda di e chofer y esaki a laga e dama chofer di e auto herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.