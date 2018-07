Aruba lo ta e “Host” oficial pa promer biaha den historia

Pre Selecion Femenino di Aruba Softball Bond den pleno preparacion pa campeonato di CONSURSA

Aruba Softball Bond trahando duro riba un projecto noble y bunita pa Aruba. Despues cu Endy Croes y Francisco Chipen Chirino na October 2017 na Botswana Africa durante Congreso Mundial di WBSC ( World Baseball & Softball Confederation) a tuma e riesgo pa bid pa host un campeonato official di CONURSA poko poko por mira cu esaki ta cristalisando. Recientemente na Monteria Colombia a firma tur acuerdo cu sosten di Minister di Deporte Sr. Danqui Oduber y tambe cu sosten di Subsidie Commissie pa asina cuminsa avansa den e projecto aki. CONSURSA ta un confederacion sur americano miembro di WBSC. Lo organisa na Aruba pa promer biaha den historia un campeonato femenino mayor official y valido. Tanto WBSC y CONSURSA tin condicionnan hopi halto pa cu un evento di e magnitud aki. Desicion final di e veldnan cu lo wordo usa lo mester cay awor den Juli y cualkier veld(nan) cu wordo escogi mester haña un facelift y mester cumpli cu standardnan internacional. Comision Organisador ya caba a bishita mayoria facilidadnan na Aruba y a saca diferente potret pa hunto cu e comision technico internacional tuma un desicion final. Aruba su veldnan di softball ningun tin yerbe den outfield manera internacionalmente ta exigi pero esaki comision technico ta na altura y a aproba caba pa usa tereno completamente di tera. Un total di 8 pais ya caba a confirma nan participacion entreotro Brasil, Argentina, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panama. Pues lo bira un competencia fuerte y atractivo y comotal ASB a nombra un Coaching Staff consistiendo di Rayborn Didder, Lucio Geerman y un entrenador internacional Luis Pire bou maneho di Director Technico di ASB Sr Estefano “Fano” Croes encarga pa prepara e Selecion. Pre Selecion ta riba entrenamiento 3 ves pa siman esta dialuna, diahuebs y diasabra pa asina por alkansa e mihor nivel posibel pa por competi contra e grandinan. Fecha pa e campeonato ta 26 di October oa 3 di November 2018. ASB lo cuminsa cu preparacionnan fuerte den luna di Juli pa cuminsa adelanta e trabownan preparatorio pa cumpli cu exigencianan internacional. WBSC lo transmiti esaki via live stream pa 5 continente rond mundo. Aruba lo ta cede di un bunita projecto deportivo pa un siman largo. Pabien deporte di softball.