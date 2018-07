Overzicht Flex-Team week 2018-25, periode 18 juni t/m 24 juni 2018

Gedurende afgelopen week werd weer landelijk gerichte surveillance gehouden.

Bij aantreffen van samenscholing ter hoogte bekende plaatsen zoals Manuelitos, Hotel Bacarat (gesloten), volkswoningen Noord, Madiki, volkswoningen Seroe Patrishi werd weer hardhandig aangepakt.

Lokaliteiten als Lekker, De Olde Molen en Cas Casuela, werden gecontroleerd en ervoor gezorgd dat na de sluitingstijd iedereen van daar zo snel mogelijk naar huis gaan.

Samenscholing te Eagle Beach:

Alle groepen dat gedurende de nachtelijke uren ter hoogte Eagle Beach stonden, en bezig waren met het nuttigen van alcoholhoudende drank en luide muziek aan hadden werden aangesproken en verwijderd. En degene van wie wij enige verdenking hadden werden gecontroleerd. De groepen blijven zondag avond tot laat in de avond met luide muziek daar rond hangen. Tot 23:00 uur wordt muziek op een lage volume getolereerd.

Samenscholing op de parkeerplaats van The Village.

Alle groepen dat gedurende de nachtelijke uren op de parkeerplaats van The Village stonden, en bezig waren met het nuttigen van alcoholhoudende drank werden aangesproken en van de plaats verwijderd. En degene van wie wij enige verdenking hadden werden gecontroleerd.

Mogelijke dropping te Rincon.

Op maandag 18 juni 2018 omstreeks 21:40uur, kwam een melding binnen dat men een lichtsein op zee ter hoogte Boca Grandi hadden gesignaleerd. Verschillende eenheden waren in die omgeving gegaan. Volgens waarnemingen van de surveillance Sint Nicolaas hadden zij sporen waargenomen dat er een mogelijke dropping plaats had gevonden. Het gebied werd gecontroleerd, doch zonder gunstige resultaat.



Simulatie training rampen bureau op 20 en 21 juni 2018.

Op woensdag 20 juni en donderdag 21 juni 2018 tussen 18:00 uur en 07:00 uur werd samen met verschillende andere diensten deelgenomen aan diverse afzonderlijke scenario’s. Deze varieerden van simpele ongevallen, zware ongelukken, vliegtuig ramp, rellenen en plunderingen.

Aanhouding M. ter zake L.V.M.

Op vrijdag 22 juni 2018, omstreeks 23:05 uur, bevonden wij, verbalisanten, ons op surveillance over de J.E.Irausquin. Aan de overkant van de weg voor voornoemde hotel zagen wij, verbalisanten, vier mannen onder een boom. Nadat wij voorbij waren gereden, kregen wij verbalisanten een sterke geur van verbrandde marihuana dat vermoedelijk vanuit dat groepje mannen afkomstig was. In verband hiermede besloten wij het een en ander te gaan controleren. Wij verbalisanten benaderden deze vier personen en stelden hun in kennis dat wij de geur van verbrandde marihuana hadden gekregen en dat er geen enkele andere personen op dat moment in de buurt waren. Tevens werden zij in kennis gesteld dat wij een onderzoek zullen verrichten. Hier haalde een van de mannen een doorzichtige plastic zak inhoudende een hoeveelheid op marihuana gelijkende kruiden vanuit zijn broekzak en overhandigde deze aan mij verbalisant. Bedoelde zakje met inhoud werd in belang van het verdere onderzoek in beslaggenomen. In verband met het vorenstaande werd de verdachte die op gaf te zijn genaamd: M. geboren op ter plaatse door ons verbalisant ter zake overtreding van de bepalingen van artikel 4 van de Landsverordening Verdovende Middelen aangehouden.



Aanhouding B. ter zake van LVM.

Op vrijdag, 23 juni 2018, omstreeks 22:25 uur, bevonden wij, verbalisanten, ons, op de parkeerplaats te “Nikky Beach” aan de L.G. Smith Boulevard. Op voornoemde parkeerplaats zagen wij een rode Suzuki, Swift. Deze stond op voornoemde parkeerplaats geparkeerd en de voor ons welbekede B. stond naast voornoemde motorvoertuig. In het verleden werd B. verschillende keren door ons, verbalisanten, aangehouden ter zake het overtreden van de bepalingen nopens de Landsverordening Verdovende Middelen. Op basis van artikel 10 lid 1 van de Landsverordening Verdovende Middelen benaderden wij, verbalisanten, B. voornoemd teneinde een controle te verrichten. Ik, verbalisant, zag dat B. zijn linkerhand in zijn linker broekzak stak en een zakje eruit had gehaald. Ik verbalisant stelde mijn andere collega in kennis dat B. een plastic zak uit zijn broekzak had gehaald. Wij, verbalisanten zagen inderdaad dat B. een plastic zak stevig in zijn linkerhand palm vast hield. Ik, verbalisant, vorderde B. om zijn linkerhand palm open te doen. Nadat B. zijn linker hand palm open had gedaan, zag ik verbalisant een doorzichtige plastic zakje inhoudende een hoeveelheid op marihuana gelijkende kruiden en een zakje inhoudende een witte op cocaïne gelijkende substantie. Ik, verbalisant, nam de doorzichtige plastic zak inhoudende de verdovende middelen in belang van het verder onderzoek in beslag. In verband met het vorenstaande werd op 23 juni 2018 te 22:30 uur, ter plaatse de verdachte genaamd: B. geboren op Aruba, door mij, verbalisant, ter zake overtreding van artikel 3 en artikel 4 van de Landsverordening Verdovende Middelen, aangehouden.

Aanhouding M. ter zake ambtsbelemmering ter hoogte Euphoria.

Op zondag 24 juni 2018 omstreeks 03:30 uur, dirigeerde de dienstdoende centralist van de Sectie Centrale Post verschillende surveillance eenheden naar Euphoria club te Madiki voor een grote vechtpartij. Ter plaatse troffen wij een menigte buiten. Bij navragen bleek dat een van de vechtersbazen al weg was gegaan. Wij begonnen met het verwijderen van personen die buiten op de openbare weg stonden. De meeste van hen verkeerden onder invloed van alcohol houdende drank. Op gegeven moment begonnen twee dames met elkaar te bekvechten. Die werden al eerder van daar verwijderd. De dame M. geboren op Aruba werd twee maal gevorderd om van daar weg te gaan. Aan deze vordering werd niet voldaan. Zij werd aangehouden en naar de politiewacht Oranjestad vervoerd. Zij werd omstreeks voor de HOVJ geleid en op wiens last zij ter ontnuchtering werd opgesloten.

O.G. ter zake van openbare dronkenschap.

Op zondag 24 juni 2018 omstreeks 04:30 uur zagen wij voor Lekker Bar de welbekende O.G. geboren in Colombia op de parkeerplaats. Deze verkeerde sterk onder invloed van alcohol houdende drank. Hij werd ter zake openbare dronkenschap aangehouden en naar de politiewacht Shaba vervoerd.

Spotcheck controles:

Hier werden verschillende auto’s gecontroleerd en kleine hoeveelheden marihuana, zakjes cocaïne, enkele cocaïne steentjes, scharen, messen, marihuana malers werden aangetroffen en inbeslaggenomen.

Weekoverzicht: Week 2018-25, periode 18 juni t/m 24 juni 2018.

Totaal 106 controles verricht.

Afgelopen week waren er totaal vier ( 4 ) aanhoudingen.

Twee ( 2 ) ter zake Landsverordening Verdovende Middelen.

Een ( 1 ) ter zake van Ambtsbelemmering.

Een ( 1 ) ter zake openbare dronkenschap.