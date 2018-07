TEAM 99 A DOMINA TEAM BUBALI!! DEN DOMINO NA KUDAWECHA

TEAM 99 A DOMINA TEAM BUBALI!!

Kudawecha/Calabas Square Garden – Shonnan diasabra ultimo, e tan spera "showdown" entre e Team di 99 Bar & Restaurant y e Team di Bubali a tuma lugar den e unico y exclusivo Domino Square Garden na mundo! Un evento hopi anticipa ya cu esaki lo ta e anochi di debut di Team Bubali den 99 Bar & Restaurant na Calabas/Kudawecha. Ya pa 8'or varios integrantenan di e notorio team di biljart di decada di 90 - millenium, conosi den boca di pueblo e tempo ey manera "caymannan di Bubali Plas", a presenta pa asina wak ta ken t'e grupo straño aki cu ta representa 99 Bar! Guynan manera Calucho Gomez, Errel Tromp, y Robby "Base" Tromp tabata sinta manera cayman na boc'i riw cla pa hasi victima! Nan a haya refuerso te asta di un conosido "trancado di wega" di Team 99, kende pa motibonan te aindo no aclarea, a disidi di bula cura hunga pa Bubali! N'e otro banda tabata tin e grupo di semper, veteranonan bakia den domino man'e Don Salomon, Tinchi, Chiks, Ronny, y e conosido Snor Perez!

Shonnan wega no a cuminsa drechi cu'n tabla a bula den 99 Bar & Restaurant, ora cu nada menos "el teror de Camay" a perde wega tras di wega!! Fuse marca "high temper" a bula bay off! Aki ta cuenta di lanta foi mesa, duna speech "18+", subi pickup sali bay estilo "hala pa mi pasa"!!! Shonnan un palabra di cautela di parti di gerensia di 99 Bar & Restaurant, si bo ta bin wak wega di domino, para bo auto drechi y netchi como debe ser den e vaknan designa pa parkeer! No pensa mes di para bo auto tras di auto cu ta parkeer bon caba, ya cu si ta bo dia di mala suerte, bo ta parkeer tras di un pickup estilo "I don't give a damn"! Y pa colmo si su doño haya sota, e ta ranca sali sin wak patras!

Bueno, despues di momentonan basta emocionante, e wega a sigui den un ambiente super ameno caminda niun di dos team tabata dispuesto pa baha cabes pa otro! Dado momento ambos taema a disidi cu ta miho no caba e wega na 21 manera ta custumber, pero na 16. Despues di un bataya fuertisimo, Team 99 a logra "edge" Team Bubali pa 1 punto, y a logra titula campeon cu e score di 16-15! Un pabien grandi ta bay pa e tremendo grupo di Chicas Polar, kende nan a sa di anima e anochi na un forma super fabuloso cu yen di premionan sorpresa pa un y tur presente.