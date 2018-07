Pa stimula desaroyo economico companianan mester pensa mas leu cu nan mes!

Negoshinan chikito y mediano ta e weso di lomba di un economia. Asina por mira cu na Aruba negoshinan chikito y mediano ta contribui na 97% di e producto domestico y 52% di e empleo nacional. Ademas di esaki negoshinan chikito y mediano ta esunnan cu ta bende mas producto y servicio na companianan grandi na Aruba y na gobierno di Aruba. Pesey ta importante cu negoshinan chikito, mediano y empresarionan cu ta lantando nan negoshi, ta funciona den un ambiente empresarial cu ta promove y stimula nan pa ta exitoso.

Den e Aruba Small Business Event 2018 cu a tuma lugar 21 di juni ultimo, sr. John Sandiford, un Hulandes Caribense procedente di Sint Maarten, a elabora con colaboracion entre negoshinan existente y empresarionan nobo ta primordial pa ta exitoso mey mey di tur e desaroyonan cu ta tumando lugar y cu ta afectando e manera di haci negoshi tradicional.

Sr. Sandiford a sigui na ilustra e empresario cu ta cuminsando como un simia cu despues di planta, mester tin e condicionnan apropria pa crece. Ademas e mata creciendo mester extra atencion te ora cu e por sostene su mes. Pa asina despues ora e ta un mata grandi, e por cuminsa duna fruta cu ta beneficia otronan. Asina tambe sr. Sandiford ta mira e sosten cu mester tuma lugar na e empresario cu ta cuminsa cu un idea cu e kier haci comercial. Aki no necesariamente ta papia di sosten di parti di gobierno, pero e sosten entre companianan existente y empresarionan nobo.

Un ehempel cu a sosode na Eindhoven, ciudad cual despues cu e compania Philips a termina mayoria di su actividadnan comercial a afecta e economia negativamente, ta cu for di iniciativanan priva a desaroya espacionan comun pa empresarionan nobo traha. Den e espacionan comun, empresarionan tabata topa otro constantemente y a cuminsa colabora y intercambia di idea. Cu un dimension extra di serendepia (casualidadnan positivo), oportunidadnan atractivo tabata presenta na e empresario nobo, cu no lo a pasa si e empresario lo a keda traha for di su cas. Sr. Sandiford ta referi na esaki tambe como un factor crucial den e exito di su compania ‘Antonio Media’.

For di e concepto di espacio comun, sr. Sandiford hunto cu otro partnernan a sigui desaroya e concepto den un “Incubator” cu un dimension extra di guia y sosten. Esaki, nan a desaroye pa medio di un cooperativa “Founded by All”. Aki tabata pone e empresarionan estableci cu conocimento y experiencia den haci negoshi, hunto cu empresarionan nobo cu ta pensando den lanta nan negoshi, pa asina yuda nan desaroya abilidadnan comercial. Tambe, tabata stimula e participantenan di e “Incubator” pa traha hunto den projectonan comercial pa asina brinda un cliente un producto completo.

Sr. John Sandiford a sigui na menciona durante e Aruba Small Business Event 2018 cu “Incubators” por tin un efecto positivo riba un economia local. Sinembargo pa un “Incubator” por ta exitoso ta importante pa tin un masa critico di miembronan. Den esaki ta importante pa tin empresarionan estableci cu kier comparti nan conocimento y colabora cu empresarionan nobo pa encurasha nan pa crece y para solido riba nan pia. Asina empresarionan lo mester pensa mas leu cu nan mes. Na Aruba tambe tin e potencial pa cu esaki.